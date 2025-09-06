ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

Este beneficio se otorgará por única vez y está destinado a un grupo específico de beneficiarios que hayan iniciado el trámite de adopción y cumplan con las condiciones estipuladas. El nuevo monto, que asciende a $400.900, incluye un reciente incremento del 1,9%, aplicado conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Podrán acceder al refuerzo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares del Fondo de Desempleo, beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados y pensionados del SIPA, así como también titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES en septiembre

La asignación está destinada a personas que hayan adoptado legalmente a un niño, niña o adolescente. Para acceder al beneficio, la sentencia de adopción debe tener una antigüedad mínima de 2 meses y máxima de 2 años al momento de iniciar el trámite.

Además, se establecen topes en los ingresos individuales y del grupo familiar: el ingreso familiar no debe superar los $4.556.714, mientras que el ingreso individual no debe ser mayor a $2.183.438. Estos límites se ajustan periódicamente, por lo que se recomienda verificar su vigencia al momento de iniciar el trámite.

Foto: Archivo Elonce.

ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre como un respaldo económico significativo para las familias adoptantes, quienes suelen afrontar costos vinculados al proceso de integración del menor al nuevo entorno familiar.

Cómo tramitar la Asignación Familiar por Adopción

El trámite puede realizarse de forma presencial o virtual. En el sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar), los interesados deberán completar un formulario con los datos personales de los adoptantes y del menor a cargo. Luego, se deberá presentar la documentación respaldatoria de la adopción y cumplir con los pasos administrativos que incluyen:

Solicitar un turno en ANSES

Presentarse en la oficina asignada

Realizar el seguimiento del expediente hasta su aprobación

La medida fue muy bien recibida por asociaciones civiles que trabajan con familias adoptantes. “Es un reconocimiento al compromiso y al esfuerzo de quienes eligen adoptar en Argentina. Este bono ayuda a cubrir necesidades básicas iniciales”, señalaron desde la Red Federal de Familias por la Adopción.

Más apoyo económico en un contexto de inflación

El anuncio del refuerzo económico llega luego de que se conociera el último dato del IPC de julio, que determinó aumentos en jubilaciones, pensiones y demás asignaciones. La Asignación por Adopción es una de las menos conocidas, pero con un fuerte impacto positivo para quienes atraviesan el proceso.

Desde ANSES recordaron que este tipo de asignaciones están disponibles durante todo el año, pero deben gestionarse en el plazo establecido desde la sentencia. El bono de septiembre se otorgará a quienes ya iniciaron el trámite y cumplan con todos los requisitos.

De esta forma, ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre, reforzando su política de asistencia social en un contexto económico desafiante y dando visibilidad a un derecho clave para muchas familias argentinas. (Con información de El Cronista)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com