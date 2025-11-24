Nogoyá Times

    Anses: qué prestaciones se pagan esta semana y cómo afecta el feriado nacional

    La Anses informó el cronograma de pagos para la semana del 24 al 28 de noviembre, período en el que se abonan jubilaciones superiores, AUH, AUE y la Prestación por Desempleo. No hubo acreditaciones el lunes por el feriado nacional.
    La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025. Tal como se establece en el calendario oficial, no hay acreditaciones el lunes 24 debido al feriado nacional, por lo que el cronograma sigue activo desde el martes. Las prestaciones de noviembre tienen un aumento del 2,08%, porcentaje asociado a la inflación registrada en septiembre.
    En la cuarta semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Prestación por Desempleo. La distribución se realiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

    Jubilaciones, asignaciones y desempleo

    El incremento del 2,08% aplicado en noviembre corresponde a la variación mensual de precios, calculada con dos decimales. Ese ajuste determina los montos que perciben los titulares de las diferentes prestaciones.

     

    Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

    DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

    DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    DNI terminados en 9: 25 de noviembre

     

    Asignación Universal por Embarazo

    DNI terminados en 9: 25 de noviembre

     

    Prestación por Desempleo

    DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

    DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

    DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

    Cómo consultar el próximo cobro

    Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar fecha y lugar de pago a través del sistema disponible en la página web oficial de la Anses. El proceso requiere completar un breve formulario en línea.

     

    Pasos para consultar si corresponde cobrar

    Ingresar al portal oficial de la Anses.

    Completar el formulario con número de CUIL o número de beneficio.

    Hacer clic en el botón “Consulta”.

    Si corresponde, el sistema informa el lugar y la fecha de cobro, indicando desde qué día está disponible el monto y el plazo final para retirarlo. Fuente: El Once

