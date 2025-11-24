Anses: qué prestaciones se pagan esta semana y cómo afecta el feriado nacional

Jubilaciones, asignaciones y desempleo

El incremento del 2,08% aplicado en noviembre corresponde a la variación mensual de precios, calculada con dos decimales. Ese ajuste determina los montos que perciben los titulares de las diferentes prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cómo consultar el próximo cobro

Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar fecha y lugar de pago a través del sistema disponible en la página web oficial de la Anses. El proceso requiere completar un breve formulario en línea.

Pasos para consultar si corresponde cobrar

Ingresar al portal oficial de la Anses.

Completar el formulario con número de CUIL o número de beneficio.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informa el lugar y la fecha de cobro, indicando desde qué día está disponible el monto y el plazo final para retirarlo. Fuente: El Once

