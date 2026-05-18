Anticipan más frío para la segunda quincena de mayo: mínimas de hasta 1 grado

Entre el 18 y el 25 de mayo se observarán anomalías térmicas negativas generalizadas sobre el centro y norte argentino. En algunos sectores de la región pampeana, el Litoral y el norte del país, los desvíos podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por debajo de los valores normales para esta época del año.

Al mismo tiempo, las precipitaciones continuarían mostrando un comportamiento deficitario en gran parte del territorio nacional. La escasa presencia de humedad mantendría registros de lluvia por debajo de los promedios normales, especialmente sobre la región pampeana, Cuyo, NOA y sectores del NEA.

Heladas recurrentes y fuerte impacto sobre la región productiva

La persistencia de temperaturas bajas favorecerá una importante recurrencia de heladas, especialmente sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. En muchos casos se tratará de heladas moderadas a fuertes, con mínimas que podrían descender por debajo de 0 °C en amplias áreas rurales, indica el sitio Meteored.

Este escenario genera especial atención sobre la actividad agropecuaria, ya que las bajas temperaturas podrían afectar cultivos de invierno recientemente implantados y también limitar el crecimiento de pasturas en distintas zonas ganaderas. Por otro lado, la ausencia de lluvias permite avanzar en las labores de cosecha en varios sectores agrícolas.

Otro aspecto relevante será la amplitud térmica diaria. Si bien las tardes podrían presentar cierta recuperación de temperatura por presencia de sol y aire seco, las noches y madrugadas continuarán siendo muy frías debido a la escasa nubosidad y la estabilidad atmosférica predominante.

Respecto a las precipitaciones, el ECMWF comienza a mostrar una señal más favorable sobre el noreste argentino. Provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y sectores del este de Chaco podrían registrar lluvias superiores a los valores normales hacia el cierre de mayo, mientras que el resto del país seguiría presentando precipitaciones escasas o inferiores a la media.

Semana fría y estable en la capital entrerriana

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa una semana con características plenamente otoñales, marcada por mañanas muy frías, tardes frescas y ausencia de lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 18 de mayo comenzará con cielo despejado y temperaturas bajas, tendencia que se mantendrá durante los próximos días.

Para este lunes, se estima una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 16 grados, con cielo algo nublado y vientos leves. Las condiciones de estabilidad atmosférica favorecerán jornadas secas y con baja probabilidad de precipitaciones.

El martes 19 continuará el tiempo estable, con una mínima cercana a 1 grado y una máxima de 18 grados. El cielo permanecerá despejado o con escasa nubosidad durante gran parte del día, mientras que las primeras horas de la mañana volverán a sentirse muy frías en la capital entrerriana.

Días frescos y sin lluvias

A partir del miércoles comenzará un leve aumento de las temperaturas mínimas, aunque el ambiente seguirá fresco. Para esa jornada se prevé una mínima de 3 grados y una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado.

El jueves 21 y viernes 22 mantendrán condiciones similares. Las máximas rondarán los 15 grados y las mínimas oscilarán entre 3 y 4 grados. No se esperan lluvias y el viento continuará soplando de manera leve desde el sector sur y sudeste. Fuente: El Once

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