Asignaciones Familiares ANSES: reducen topes de ingreso para recibir asistencia

El Gobierno oficializó este lunes los límites y rangos de ingresos del grupo familiar permitidos para cobrar desde marzo 2024 una de las Asignaciones Familiares liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través del Decreto 194 firmado por el presidente Javier Milei y el pleno del Gabinete nacional, se dejó sin efecto el tercer párrafo del artículo 1° y el artículo 5° de la Ley N° 27.160 que elevó en diciembre el techo condicionante a $ 1.980.00.

“La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización”, puntualizó el texto en su inciso 1°.

¿Cuánto puedo cobrar desde marzo 2024 para acceder a una de las Asignaciones Familiares liquidadas por ANSES?

De acuerdo el artículo 1° del Decreto 194 publicado este lunes en el Boletín Oficial (BO), el límite de ingresos establecido será equivalente a $ 1.077.403.

Por su parte, el máximo será el que resulte de duplicar el monto del tope máximo individual de ingresos previsto en el párrafo precedente. Esto ascenderá a $ 2.154.806.

¿Qué se toma en cuenta para el cálculo de Ingresos del Grupo Familiar?

Para el pago de las Asignaciones Familiares se toma en cuenta el “Ingreso del Grupo Familiar” (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar, el cual se calcula con:

• Las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 que presenta mensualmente en AFIP a los trabajadores en relación de dependencia, excluyendo las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo;

• La Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down (en caso de corresponder);

• Las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico,

• Los haberes de jubilación y pensión,

• El monto de la Prestación por Desempleo,

• Planes Sociales,

Llas sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.

Así, si un integrante del grupo familiar perciba un importe bruto superior a $ 1.077.403, se excluirá el cobro al grupo familiar.

¿Cuánto suben las Asignaciones Familiares ANSES desde marzo 2024?

El pleno de las Asignaciones Familiares ANSES ascenderán desde marzo 2024 un 27,18% respecto a los montos actualizados en diciembre 2023.

ANSES: las 10 Asignaciones Familiares que tendrán aumento en marzo 2024

El pleno de las 10 Asignaciones Familiares que recibirán una suba en sus haberes en marzo 2024 por la ley de Movilidad son:

• Asignación por Hijo (AFH);

• Asignación por Hijo con Discapacidad;

• Asignación prenatal;

• Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;

• Asignación por Maternidad;

• Asignación por Nacimiento;

• Asignación por Adopción;

• Asignación por Matrimonio;

• Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),

• Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Fuente: El Once