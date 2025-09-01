Aumentan las asignaciones familiares y AUH: fijan nuevos montos y rangos salariales

De acuerdo a la Resolución 297/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” a partir del mes de septiembre de 2025.

Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714 será equivalente a uno con noventa por ciento (1,90%)”.

En tanto, “cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 115.088. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 374.745. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 67.079.

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta 891.041, cobrarán $ $ 57.549.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 891.041,01 y $ 1.306.800 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 38.818 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746, el monto de la asignación será de $ 23.478.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516, recibirán una asignación de $ 12.112.

Otros beneficios y quiénes no accederán

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 67.079, la Asignación por Adopción aumentará a $ 401.075, la Asignación por Matrimonio trepará $ 100.441, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 4.718.516. La asignación Prenatal escalará $ 57.549 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 12.112 según el rango arriba explicitado.

La resolución del Gobierno además establece que los grupos familiares en los cuales una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.359.258, quedarán excluidos del cobro de estas asignaciones. Lo mismo ocurre cuando suma de sus ingresos de los integrantes de la familia superen el límite máximo de ingresos establecido que es de $ 4.718.516.

LOS RANGOS Y MONTOS DE LAS ASIGNACIONES DETALLADOS:

Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com