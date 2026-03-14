Aumentó por tercera vez el combustible de Shell: cuánto cuesta llenar el tanque

Los detalles

Shell volvió a aumentar el precio de sus combustibles y ya suma tres incrementos en una semana.

Con los nuevos valores en los surtidores, se calculó cuánto cuesta llenar el tanque según distintos tipos de vehículos.

El combustible de Shell volvió a aumentar por tercera vez en una semana, lo que impactó directamente en el costo que deben afrontar los automovilistas para cargar nafta o gasoil. Con los nuevos valores en los surtidores, llenar el tanque puede superar los $176.000 en algunos vehículos.

La suba se registró en las estaciones de servicio de la capital entrerriana y se da en un contexto de fuerte volatilidad en el mercado internacional del petróleo. La reciente suba del precio del crudo volvió a generar expectativas sobre su impacto en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde suele trasladarse a los precios de los combustibles.

Nuevos precios de Shell

Tras el último ajuste, los valores que se registran actualmente en los surtidores de Shell son los siguientes:

Nafta Súper: $1.890

Nafta V-Power: $2.099

Evolux Diesel: $2.033

V-Power Diesel: $2.209

Estos precios reflejan el tercer aumento aplicado por la petrolera en los últimos días, lo que vuelve a presionar sobre el costo del transporte y el consumo diario de los automovilistas.

Cuánto cuesta llenar el tanque

Con estos valores actualizados, el costo de llenar el tanque varía considerablemente según el tipo de vehículo y el combustible utilizado.

En el caso de un auto mediano con tanque de 45 litros, cargar nafta súper tiene un costo aproximado de $85.050, mientras que hacerlo con nafta premium asciende a unos $94.455.

Para un auto pequeño con tanque de 30 litros, el gasto ronda los $56.700 si se utiliza nafta súper, mientras que con nafta premium el costo alcanza los $62.970.

En el caso de vehículos de mayor porte, el impacto es aún mayor. Por ejemplo, llenar el tanque de una pick up con 80 litros de gasoil premium, como una Toyota Hilux, Volkswagen Amarok o Ford Ranger, puede demandar $176.720.

Estos cálculos permiten dimensionar cómo las sucesivas subas en los combustibles se traducen en un incremento significativo en el gasto mensual de los conductores, especialmente para quienes utilizan su vehículo de manera cotidiana.

La evolución del precio del petróleo en el mercado internacional y las decisiones de las petroleras seguirán siendo factores clave para determinar si se registran nuevos ajustes en los surtidores durante las próximas semanas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com