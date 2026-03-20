Bancos bajan tasas de los créditos hipotecarios y se reactivan las consultas

El fenómeno se enmarca en lo que operadores y economistas ya denominan una nueva “guerra de tasas”, con entidades públicas y privadas que buscan posicionarse para captar demanda en un segmento con alto potencial de crecimiento.

En el último tiempo se registraron recortes en distintas entidades. Entre los movimientos más relevantes aparecen bajas en bancos como Ciudad, BBVA y Santander, que comenzaron a ajustar sus condiciones tras un período previo de subas que había enfriado el mercado.

Hoy, las tasas en créditos UVA se ubican en un rango amplio. Mientras algunas entidades todavía operan cerca del 15%, otras ya se posicionan en niveles más competitivos. El caso más destacado es el Banco Nación, que ofrece tasas en torno al 6% para clientes que acreditan haberes, lo que lo convierte en el principal dinamizador de operaciones con financiamiento.

Por detrás, aparecen bancos con tasas cercanas al 10% u 11%, mientras que los más caros aún se mantienen en torno al 15%. Esta dispersión obliga a los compradores a comparar en detalle antes de decidir.

Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad de La Matanza (Unlam), explicó que parte de la baja responde a una corrección tras una sobrerreacción previa del sistema financiero.

“Pasar del 15% al 12,5% sigue siendo un nivel alto. No creo que alguien elija un banco solo por una diferencia de tres puntos en ese rango. Hay algo de corrección y también de marketing para no quedar como la entidad con la tasa más alta”, dijo.

En porcentajes

A continuación los bancos que bajaron las tasas:

Banco Nación: 6% + UVA.

Banco Ciudad: desde 7,5% + UVA, con tramos de 9% a 9,5% según perfil y zona.

BBVA: entre 7,5% y 10,9% + UVA.

Santander: 9,5% + UVA.

ICBC: 10,5% + UVA.

Banco Patagonia: 12,5% + UVA.

Galicia: 15% + UVA.

Supervielle: 15% + UVA.

Macro: 15% + UVA.

Tendencia a la baja, pero con límites

El escenario actual muestra una tendencia descendente, aunque todavía lejos de niveles atractivos para el grueso de los compradores. La tasa promedio del sistema ronda hoy el 11%, con diferencias según el perfil del cliente y el banco.

Salinas destacó que el dato relevante no es el nivel actual sino la dirección. Indicó que marzo marcó el segundo mes consecutivo de bajas en la oferta de tasas hipotecarias.

Sin embargo, advirtió que la mejora tiene límites. Señaló que para volver a condiciones similares a las de años anteriores se requieren cambios más profundos en la política monetaria.

En la misma línea, Federico González Rouco, economista especializado en mercado inmobiliario y de Empiria Consultores, vinculó la baja de tasas con un contexto macroeconómico más estable.

Explicó que la reducción del Riesgo País, la menor incertidumbre y la mejora en variables financieras generaron condiciones para que los bancos comiencen a ajustar sus productos.

También relativizó algunos anuncios puntuales. González Rouco consideró que las políticas específicas, como las del Banco Ciudad, tienen impacto acotado en volumen, y remarcó que lo relevante es la tendencia general del sistema.

UVA vs tasa variable

Más allá de la dinámica de tasas, el debate central sigue siendo qué tipo de crédito conviene. La disyuntiva entre UVA y líneas sin ajuste por inflación se mantiene vigente.

Los créditos UVA presentan una ventaja clara: la cuota inicial es significativamente más baja y se asemeja a un alquiler. Esto facilita el acceso, sobre todo para sectores medios.

Salinas explicó que, a diferencia de lo que suele interpretarse, los créditos UVA tienen tasa fija. Lo que varía es el capital en pesos, ajustado por inflación.

“En los UVA la cuota es baja al inicio. En las alternativas sin UVA, la cuota puede ser el doble desde el arranque”, detalló.

En ese contexto, la elección depende de expectativas. Inflación, ingresos y horizonte financiero juegan un rol clave en la decisión.

Oscar Puebla, arquitecto y titular de Puebla Inmobiliaria, sostuvo que el análisis debe centrarse en la evolución de las variables macro.

Indicó que el UVA refleja mejor el comportamiento de la inflación en el tiempo y permite proyectar un esquema más alineado con el contexto económico.

También planteó que existen perfiles específicos donde otras alternativas pueden resultar atractivas, como quienes tienen ingresos en dólares o buscan evitar cualquier tipo de indexación.

Las líneas sin UVA

En paralelo al sistema UVA, algunas entidades ofrecen créditos tradicionales sin ajuste por inflación. Entre ellas se destacan el Banco Provincia y el Banco Credicoop.

El Banco Provincia presenta una tasa variable inicial del 39,17%, calculada en base a plazo fijo más cuatro puntos. No ajusta por inflación, pero la cuota varía en función de la evolución de la tasa.

Por su parte, el Credicoop ofrece una tasa inicial del 38,41%, vinculada a la Badlar más un adicional. En este caso, la revisión se realiza cada cuatro meses.

Si bien estas líneas eliminan el riesgo inflacionario directo, trasladan la incertidumbre al costo financiero.

González Rouco fue crítico con estas opciones. Consideró que se trata de productos caros y poco competitivos frente a los UVA.

En la misma línea, Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades, señaló que estas alternativas apuntan a un perfil muy específico.

Indicó que la cuota inicial resulta varias veces más alta que en los créditos UVA, lo que exige ingresos elevados para calificar.

“Para la mayoría de los compradores, el UVA sigue siendo más conveniente. Estas líneas son para quienes priorizan previsibilidad y no quieren indexación”, explicó Rizzo.

Qué mirar antes de tomar un crédito

En un mercado con alta dispersión de tasas y condiciones, el análisis previo resulta determinante.

Rizzo remarcó que el foco debe estar en la tasa efectiva anual (TEA), que refleja el costo real del financiamiento. Advirtió que la tasa nominal puede resultar engañosa si no se consideran otros componentes.

También recomendó comparar entre bancos. Señaló que la diferencia de cuota para una misma propiedad puede ser significativa según la entidad y el perfil del cliente.

Otro factor clave es la evolución de la inflación. Si la tendencia descendente se consolida, los créditos UVA ganan atractivo por su menor costo inicial.

Desde el sector inmobiliario, el crédito vuelve a aparecer como motor de la demanda. La posibilidad de acceder a financiamiento amplía el universo de compradores y dinamiza el mercado.

Rizzo concluyó que el mercado seguirá mostrando ajustes graduales y que las oportunidades dependerán de la capacidad de cada comprador para analizar en detalle las condiciones y elegir el crédito más adecuado. (Ámbito)

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