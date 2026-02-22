Baz Luhrmann revive al verdadero Elvis Presley, “el hombre detrás de la máscara”

El director australiano combinó imágenes nunca vistas y una entrevista inédita para crear ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, un documental inmersivo en 4K que se estrena mundialmente el 26 de febrero.

Baz Luhrmann oyó hablar por primera vez de las grabaciones mientras investigaba lo que se convertiría en su biografía fílmica de Elvis Presley de 2022, Elvis. Le dijeron que existía un tesoro de material fílmico inédito y sin utilizar, rodado por MGM para la película de concierto de 1970 Elvis: That’s the Way It Is y su continuación de 1972, Elvis on Tour. El interés de Luhrmann se despertó; se preguntó si podría ahorrarse el esfuerzo de construir un elaborado set utilizando material ya existente del salón de espectáculos de Las Vegas donde El Rey del Rock and Roll volvió a actuar en vivo.

En su lugar, emprendió un recorrido de varios años de rescate y restauración que ha dado como resultado el nuevo documental EPiC: Elvis Presley in Concert, que se estrena en salas IMAX de todo el mundo. Ese recorrido comenzó, por improbable que parezca, en una mina de sal subterránea en Kansas. “La gente piensa que es una figura retórica”, dice Baz Luhrmann en una videollamada desde su oficina en Australia. “No lo es.” Este tipo de instalaciones es donde estudios como Warner Bros., que ahora posee el material, guardan sus archivos —por un precio. “Te cuesta 100.000 dólares solo enviar a alguien a buscar”, explicó, así que pagó la cuenta de su propio bolsillo y logró que investigadores accedieran a la bóveda. “No encontraron solo uno o dos rollos”, dice. “Encontraron 69 cajas de material.” Gran parte de ello era película de 35 milímetros, rodada durante varias actuaciones en Las Vegas para That’s the Way It Is; el resto era material en 16 milímetros, filmado entre bastidores para ambas películas y en el escenario para Elvis on Tour.

“Pero todo está mal etiquetado”, comenta el director australiano. “Parte ha sido robada, el polvo la corroe, es un desastre.” Y había otro problema, indica Jonathan Redmond, editor y productor ejecutivo de EPiC y colaborador habitual de Luhrmann. “Era solo 59 horas de imagen. No había sonido, porque la película y el sonido se graban por separado y se archivan por separado”, dice desde Los Ángeles. “Así que veíamos todo ese material, algunas cosas realmente asombrosas, pero no sabíamos qué cantaba.” Incluso en ese estado preliminar y desconcertante, los cineastas quedaron cautivados por lo que veían. “Tenemos que hacer algo especial con esto”, le dijo Redmond a Luhrmann. “No podemos simplemente devolverlo a las minas de sal.” Luhrmann estuvo de acuerdo: “Tenemos que hacer algo especial, como una pieza complementaria.”

Jonathan Redmond y Baz Luhrmann, los realizadores de “Epic: Elvis Presley in Concert”, durante el preestreno del documental en Los Ángeles Jonathan Redmond y Baz Luhrmann, los realizadores de “Epic: Elvis Presley in Concert”, durante el preestreno del documental en Los Ángeles

Pero primero tenían que hacer la película a la que acompañaría. Mientras Luhrmann y Redmond rodaban y montaban Elvis, Warner Bros. supervisó el escaneo del material bruto en 4K, y un ayudante de edición, Jim Greco, se encargó de sincronizarlo con todas las grabaciones de sonido disponibles. Mientras tanto, Angie Marchese, vicepresidenta de archivos y exposiciones del museo Graceland de Presley, proporcionó a los cineastas varios rollos de películas caseras en 8 milímetros y Super-8, muchas de ellas también inéditas.

“Pero luego lo que realmente sucedió, el gran avance, fue que encontramos esta entrevista”, cuenta Luhrmann. A primera hora de la mañana, tras una noche de canto gospel, Presley había accedido a una entrevista solo de audio con los cineastas de Elvis on Tour, en la que se mostró atípicamente sincero y abierto sobre su vida y carrera hasta ese momento. “Después de haber leído todos los libros y haber investigado tanto sobre Elvis, conocíamos su historia; así que no es que necesariamente nos contara algo que no supiéramos”, señala Redmond. “Pero escucharlo en su propia voz fue mucho más poderoso, de alguna forma. Y eso realmente fue la clave del proyecto.”

En concreto, ayudó a Luhrmann a responder la pregunta que se hacía desde que empezaron a contemplar la película: “¿Qué hacemos?” No querían simplemente hacer otra película de conciertos, ni restaurar una de las primeras películas con nuevo material (lo que ya se había hecho, para That’s the Way It Is, en 2001). Tampoco querían realizar otro documental biográfico, como This Is Elvis (1981). “Son buenos documentales”, opina Luhrmann. “Pero siempre es gente hablando de Elvis —no él.” Por eso, Luhrmann y Redmond idearon una mezcla de película de concierto, documental biográfico y algo un poco más… surrealista. “Vamos a hacer como un paisaje onírico”, dice Luhrmann, “donde Elvis te llega en sueños y canta y cuenta su historia como nunca antes. Esa era la idea.”

El documental utiliza imágenes restauradas en 4K de conciertos filmados en Las Vegas en 1970 y 1972 El documental utiliza imágenes restauradas en 4K de conciertos filmados en Las Vegas en 1970 y 1972

La naturaleza abarcadora de su enfoque implicó buscar aún más material, entrevistas y grabaciones de conciertos —con calidad suficiente para el estreno en IMAX hacia el que estaban trabajando. “Básicamente, queríamos respaldo fílmico para todo el material de archivo”, explica Redmond. “Así que incluso las cosas de los años cincuenta, pudimos recurrir a los diferentes proveedores y conseguir el material original para escanearlo.” Ese compromiso con los elementos originales de imagen y sonido, en ocasiones, implicó ir más allá de las fuentes tradicionales. “Conectamos algunos audios que existen por ahí, pirateados”, revela Luhrmann riendo. “Tuvimos que citar a gente en estacionamientos y comprarlos, ¡benditos sean! El tráfico de material ilegal de Elvis —hay capos colombianos, y después están los que comercian piratería, y, amigo, creo que preferiría trabajar con los capos colombianos.” Al director le preocupaban menos algunos momentos de instrumentación faltante, y por eso los hizo volver a grabar y reorquestar, una elección estética que coincidía con el concepto general.

“Esto es lo opuesto a Get Back”, define, refiriéndose a la docuserie de archivo sobre Los Beatles realizada por Peter Jackson, “en este sentido: lo que hace que Get Back sea tan buena es que observa como una mosca en la pared. Yo quería decir: ‘No, esto es un concierto imaginado, donde todas estas cosas ocurren a la vez’.” Pero los cineastas se entusiasmaron al trabajar con Jackson y su productora WingNut Films para la restauración de imagen, como ya habían hecho para proyectos como Get Back y el documental sobre la Primera Guerra Mundial They Shall Not Grow Old (2018).

El enfoque del documental busca revelar al ser humano detrás de la imagen icónica del personaje “Elvis Presley” El enfoque del documental busca revelar al ser humano detrás de la imagen icónica del personaje “Elvis Presley”

“Es el estándar de oro en restauración fílmica”, afirma Redmond. “Así que bastante pronto decidimos que, por bueno que fuera nuestro material, debíamos pulirlo al máximo.” Se puede estar seguro de que eso fue todo lo que hicieron. “Quiero subrayar que no hay ni un solo fotograma de inteligencia artificial en esto”, afirma Luhrmann tajantemente. “Y no hay efectos visuales. Me gusta decir que el único efecto visual aquí es el efecto visual que Elvis produce en su público.”

Con su exploración dual de varios años sobre Elvis Presley finalmente terminada (y algunas breves imágenes del material recuperado incluidas, aunque acabaron reconstruyendo ese salón en Las Vegas), Luhrmann y Redmond esperan haber aportado algo importante a la copiosa conversación cultural en torno al Rey. Para ellos, siempre se redujo a una pregunta: ¿Quién fue realmente Elvis Presley? “Teníamos una frase: en las grietas se ve la luz”, comenta Redmond, “que aplica especialmente a un personaje como Elvis, que estaba tan acostumbrado a las cámaras y a estar frente a ellas.” “Él dice en esta película que es muy difícil estar a la altura de una imagen”, apunta Luhrmann. “Él dijo, ‘un ser humano es una cosa y una imagen es otra’.” Así que, para el director, entender a Elvis Presley implicaba enfrentarse y empatizar tanto con el ser humano como con la imagen. “Espero que las dos películas muestren la máscara”, concluye, “porque a todos nos gusta ver a Elvis siendo el Elvis icónico, pero también quitarle la máscara. Eso es lo que me propuse hacer.” Fuente: Infobae

