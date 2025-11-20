Belleza entrerriana en Miss Universo: los padres de Aldana Masset contaron cómo transitan horas decisivas

En la recta final, la Miss Argentina, la entrerriana Aldana Masset, se prepara para afrontar la definición del certamen en Tailandia. Sus padres, Nelson Masset y Claudia Dreiling, conversaron con Elonce desde el país asiático y brindaron detalles sobre la intensa rutina, las emociones y las expectativas que rodean este momento decisivo.

Nelson y Claudia explicaron que viven jornadas cargadas de nervios y ansiedad. Para ellos, ya es jueves por la noche, por lo que transitan las últimas horas antes de la final. La definición será este viernes a las 8 de la mañana en Tailandia, lo que equivale a las 22 de este jueves en Argentina.

La rutina de Aldana: ensayos constantes y poco tiempo libre

Aldana se encuentra en Tailandia desde el 2 de noviembre y, según relataron sus padres, los días están completamente ocupados por actividades, ensayos de rutinas y evaluaciones. “Intentamos verla un ratito cuando vuelve al hotel. Son 10 o 15 minutos nada más, porque rápidamente deben subir a sus habitaciones”, explicaron.

Aldana Masset

El certamen reúne a 133 candidatas, lo que convierte la competencia en una de las más exigentes de los últimos años. “Es muy difícil. Todas son bellísimas y el jurado tiene criterios e intereses propios. Pero para nosotros, Aldana ya ganó con solo estar acá”, manifestaron.

Quien resulte ganadora se convertirá en embajadora de causas sociales, participará en campañas solidarias, realizará trabajo comunitario y liderará iniciativas vinculadas a derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.

Además, es importante resaltar que el certamen no solo destaca la belleza sino también valores como liderazgo, vocación de servicio, comunicación efectiva, responsabilidad y compromiso social.

El impacto del voto del público

Los padres remarcaron la importancia de las votaciones abiertas al público en distintas categorías, entre ellas: mejor traje típico, vestido de noche, piel, fotogenia y simpatía. “Pedíamos que la voten en redes. Ayuda mucho para entrar al top 30”, señalaron.

También se mostraron sorprendidos por la enorme participación de países con menor población que Argentina, lo que atribuyeron a un mayor fanatismo por este tipo de concursos de belleza.

El traje típico y un trabajo internacional

Nelson explicó que, pese a la búsqueda, no hubo diseñadores argentinos interesados en confeccionar el traje típico. Finalmente, el modelo fue elaborado por un diseñador boliviano. “Es una paradoja, pero el traje quedó hermoso y Aldana lo lució muy bien”, destacaron.

Una proyección que se expande

Consultados sobre el futuro de Aldana, sus padres señalaron que todavía no conversan en profundidad sobre lo que vendrá. Sin embargo, reconocen que la exposición internacional ya abrió nuevas puertas. “Ella está cumpliendo su sueño. Desde chiquita decía que quería ser famosa”, contó su madre.

Recordó además que Aldana comenzó a “dominar el escenario” cuando integró el staff de la banda Agapornis, experiencia que fortaleció su presencia escénica.

Orgullo entrerriano en el certamen más importante del mundo

Nelson y Claudia subrayaron el apoyo recibido desde medios y localidades de Entre Ríos, especialmente Paraná, Crespo, Diamante y Valle María. También mencionaron que la repercusión nacional llegó recién en los últimos días, cuando declaraciones de Aldana generaron atención en Buenos Aires y Capital Federal “porque habló de su alopecia”.

“Ojalá vuelva con la corona y que ustedes sean los primeros en recibirla”, expresaron.

Mientras tanto, la joven entrerriana continúa enfocada en su performance final, mostrando seguridad, firmeza y una presencia que, según su familia, la distingue sobre la pasarela.

Elonce accedió a un video que muestra cómo “Aldana es un ejemplo de constancia, disciplina y éxito, y aunque muchas veces (por no decir siempre), no es lineal”. “Si hay algo que nos enseña Aldana es a volver a intentarlo sin importar lo que digan los demás. Aldu se ganó a todos con esa pizca de dulzura y simpatía que rara vez se ve en una candidata a un concurso, y si bien aún faltan horas para la noche final, Argentina ya ganó”, publicaron desde una organización vinculada a los certámenes de belleza del país. Fuente: El Once

