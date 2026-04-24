Boca afianza su buen momento y Úbeda aseguró: “Tomamos cada partido como una final”

Con el triunfo en Florencio Varela, Boca alcanzó una extensa racha sin derrotas, se afirmó en la parte alta de su zona y llegó fortalecido al próximo compromiso por Copa Libertadores. En ese contexto, el entrenador interino insistió en la necesidad de mantener la intensidad.

“Para seguir compitiendo cada partido como si fuese una final, ese es el objetivo a nivel grupal”, sostuvo Úbeda en conferencia de prensa.

La respuesta del plantel y la competencia interna

El DT valoró especialmente la actuación de los futbolistas que tuvieron minutos en medio de una rotación amplia. “Cualquiera podría haber pensado que pusimos suplentes y no le dábamos importancia, pero compiten igual”, remarcó.

Además, explicó que la pelea por un lugar beneficia al funcionamiento colectivo. “La competencia hace elevar el nivel de todo el grupo”, señaló tras la victoria de Boca.

Úbeda también destacó la actuación de varios jugadores y afirmó que el cuerpo técnico busca sostener esa exigencia para tener más alternativas en un calendario cargado.

Boca venció por 4 a 0 a Defensa y Justicia.

El clima interno y lo que viene

Otro de los puntos que remarcó fue la armonía dentro del vestuario. “Es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan como lo están haciendo los chicos”, expresó.

Según explicó, la convivencia diaria y el liderazgo de referentes ayudan a sostener un ambiente positivo, algo que considera clave para afrontar la presión constante que implica representar a Boca.

En relación al futuro inmediato, confirmó que el plantel ya cambió el foco hacia el próximo duelo por Libertadores ante Cruzeiro, en Brasil.

La exigencia permanente en Boca

Úbeda también hizo referencia al contexto que rodea al club. “El mundo Boca exige resultados cada semana, y está bien que sea así”, manifestó.

En ese sentido, indicó que el desafío pasa por encontrar equilibrio entre rendimiento, descanso y rotación, sin resignar competitividad en ninguno de los frentes.

Con buenos resultados recientes, plantel amplio y confianza en alza, Boca intentará ratificar su momento en una nueva prueba internacional, con la idea que marcó el entrenador: jugar cada encuentro como una final. Fuente: El Once

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