Boleta única de papel: abren inscripción para la capacitación docente

    El CGE convoca a los docentes de nivel secundario y superior de la provincia, a inscribirse en el Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel.
    El Consejo General de Educación (CGE) invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP), destinado a docentes de nivel secundario y superior de la provincia.

    El ciclo, declarado de Interés Educativo por Resolución N.º 2909/25 CGE, tiene como objetivo brindar información y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se aplicará en las próximas elecciones legislativas nacionales.

    En esta oportunidad, se desarrollará una instancia virtual, a través de Google Meet, el martes 14 de octubre a las 18:30. La capacitación estará a cargo de Asociación Conciencia y CIPPEC, y busca que los educadores se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de manera clara, didáctica y apartidaria.

     

    “Desde el Consejo acompañamos estas instancias formativas porque entendemos que la participación ciudadana informada es un pilar fundamental de la democracia y los docentes cumplen un rol importante en transmitir estos valores a las nuevas generaciones” remarcó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

    La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad.

     

    Cabe destacar que los cupos son limitados, una vez alcanzado el cupo se cerrará la inscripción.

     

    Inscripción para el encuentro virtual – Martes 14 de octubre, 18:30:

    https://forms.gle/qeep5hukfs1EqpnG9

     

    Consultas:

    relacionesinstitucionales.cge@entrerios.edu.ar

     

    juventud.secundaria.cge@entrerios.edu.ar

