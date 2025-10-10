Boleta única de papel: abren inscripción para la capacitación docente

El ciclo, declarado de Interés Educativo por Resolución N.º 2909/25 CGE, tiene como objetivo brindar información y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se aplicará en las próximas elecciones legislativas nacionales.

En esta oportunidad, se desarrollará una instancia virtual, a través de Google Meet, el martes 14 de octubre a las 18:30. La capacitación estará a cargo de Asociación Conciencia y CIPPEC, y busca que los educadores se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de manera clara, didáctica y apartidaria.

“Desde el Consejo acompañamos estas instancias formativas porque entendemos que la participación ciudadana informada es un pilar fundamental de la democracia y los docentes cumplen un rol importante en transmitir estos valores a las nuevas generaciones” remarcó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad.

Cabe destacar que los cupos son limitados, una vez alcanzado el cupo se cerrará la inscripción.

Inscripción para el encuentro virtual – Martes 14 de octubre, 18:30:

https://forms.gle/qeep5hukfs1EqpnG9

Consultas:

relacionesinstitucionales.cge@entrerios.edu.ar

juventud.secundaria.cge@entrerios.edu.ar

Fuente: El Once

