Brasil: arrestaron al expresidente Jair Bolsonaro y lo enviaron a la cárcel

“Fue preso pero no sé el motivo”, dijo el abogado Celso Vilardi. En tanto fuentes cercanas al caso explicaron que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena. En tanto uno de sus asistentes, Andriely Cirino, confirmó que la detención se produjo alrededor de las seis de la mañana.

Por su parte la Policía Federal informó en un comunicado que “cumplió un pedido de prisión preventiva por decisión del Supremo Tribunal Federal”, aunque sin mencionar al expresidente.

Desde agosto, Bolsonaro, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

En los últimos días, los medios locales aseguraron que el ex jefe de Estado, quien lideró el gobierno entre 2019 y 2022, iba a comenzar a cumplir su sentencia en algún momento de la próxima semana, después de haber agotado todas las apelaciones a su condena por liderar un intento de golpe de Estado. (con información de Agencias AP y AFP)

