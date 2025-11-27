Calendario de feriados 2025: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Cada vez más cerca de diciembre, crece la expectativa por el próximo feriado nacional. El 8 de diciembre será la última oportunidad del año para disfrutar de un fin de semana largo.

Tras el fin de semana largo XXL de noviembre muchos miran el calendario en busca de los últimos feriados y fines de semana largo del año antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De cara a la temporada de verano en Argentina, restan dos feriados nacionales y un fin de semana largo de tres días ideal para disfrutar con familia, amigos, actividades al aire libre o viajes relámpago.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo 2025?

El 8 de diciembre es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año cae lunes, por lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días, justo antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Además, la fecha coincide con el tradicional armado del arbolito de Navidad. De esta manera, el último fin de semana largo del año será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

A su vez, queda por delante el feriado de Navidad, el 25 de diciembre, que caerá jueves.

Armado del arbolito de Navidad.

¿Por qué el 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen María?

El Día de la Inmaculada Concepción se celebra cada 8 de diciembre en Argentina y es un dogma de la Iglesia católica proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo.

La festividad tiene sus orígenes en España, cuando en 1644 los católicos decidieron celebrar el Día de la Inmaculada Concepción para rememorar lo sucedido en la Batalla de Empel.

Sin embargo, esta tradición se materializó en 1854, cuando le pidieron al papa Pío IX que declarara un dogma a la Inmaculada. La jornada fue instituida por el Vaticano en ese año.

La fecha elegida se debe a un cálculo matemático, donde restaron el nacimiento de la Virgen, un 8 de septiembre, hasta obtener la fecha en la que fue concebida por sus padres Ana y Joaquín, dando como resultado el 8 de diciembre.

En la Argentina, el 8 de diciembre fue incorporado a la nómina de feriados nacionales con la sanción de la ley 24.445 el 23 de diciembre de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem.

Próximos feriados que quedan en 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de MaríaJueves 25 de diciembre: Navidad.

El único fin de sema largo que resta este año

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. Fuente: El Once

