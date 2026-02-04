Calor y más calor: se esperan 38° para este miércoles 

Sigue el alerta amarilla

Las altas temperaturas no ceden y este miércoles será otra jornada agobiante.

Ola de calor. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles una jornada agobiante, con temperaturas elevadas que llegarían a los 38 grados.

Según los datos actualizados durante la madrugada, la temperatura mínima prevista es de 25°C, mientras que la máxima alcanzará los 38°C en horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10% durante toda la jornada.

Para este miércoles 4 de febrero, se espera en Paraná una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas muy elevadas y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto al viento, soplará de manera leve a moderada, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, rotando desde el sector este por la madrugada, noreste durante la mañana y norte por la tarde. Hacia la noche, volverá a predominar del noreste.

Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 31°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste en la misma intensidad.

En horas de la tarde, se registrará el pico térmico de la jornada, con una máxima de 38°C, cielo parcialmente nublado y viento del sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a los 32°C, el cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a soplar del noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo al informe extendido del SMN, el calor persistirá durante el resto de la semana en la capital entrerriana.

Jueves: mínima de 26°C y máxima de 37°C.

Viernes: mínima de 25°C y máxima de 31°C; con un porcentaje de precipitación entre el 10 y 40 por ciento.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

Domingo: mínima de 20°C y máxima de 35°C.

Lunes: mínima de 20°C y máxima de 35°C.

Martes: mínima de 20°C y máxima de 36°C.

Desde los organismos oficiales recomendaron extremar las medidas de cuidado ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.

Alerta amarilla

Vale recordar que toda la provincia de Entre Ríos se mantiene en alerta amarilla por temperaturas extremas, al igual que Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

El calor será extremo en casi todo el territorio entrerriano. Las principales ciudades como Villaguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Diamante y Nogoyá, llegarán a los 38°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, lo que generará una sensación térmica aún más elevada.

Por otro lado, en localidades como Gualeguaychú, Colón, Tala, Ibicuy y Uruguay, las temperaturas no superarán los 35°C, pero el calor continuará siendo intenso. Se espera que la mínima en estos lugares ronde los 24°C, lo que indicará que la noche también será calurosa. En Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano, el termómetro marcará alrededor de los 37°C durante la tarde, con mínimas que arrancarán en 26°C, por lo que el calor se extenderá de manera uniforme en todo el territorio provincial.

El alerta amarilla, que advierte sobre riesgos leves a moderados por el calor, también incluye la recomendación de tomar precauciones para evitar golpes de calor, sobre todo entre niños, personas mayores y aquellas con enfermedades preexistentes. Se insta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas más intensas del día y utilizar ropa ligera. Fuente: El Once

