Cambian el marco regulatorio para importar autos usados: los requisitos

La flexibilización busca facilitar la entrada de ciertos tipos de vehículos y maquinaria, con el objetivo de reducir costos para sectores productivos y consumidores. Según la Resolución 293/2025, se aprobó una actualización del listado de bienes que podrán ingresar al país bajo las nuevas normativas.

“Apruébase el universo de bienes que podrán ser importados al amparo del inciso f) del Artículo 7º del Decreto Nº 110/99 y sus modificatorios, el que como Anexo I (IF-2025-77318016-APN-SSGP#MEC) forma parte integrante de la presente medida”, indica la norma.

Nuevas condiciones para la importación de vehículos

Con esta resolución, los rodados usados que se deseen importar deberán cumplir con requisitos específicos. Los vehículos deberán contar con cuatro o más ejes, o tener tracción 4×4 o 6×6. Además, los tractores solo podrán importarse si han sido diseñados para operar fuera de la red de carreteras y son destinados al uso con semirremolques. En cuanto a los vehículos destinados a vivienda o acampado, su importación también queda permitida bajo estas nuevas regulaciones.

Cambian el marco regulatorio para importar autos usados. Archivo

Por otro lado, las grúas que se deseen importar deben cumplir con una capacidad mínima de izaje de diez o más toneladas y contar con medidas mínimas de tres metros desde el centro de rotación. Asimismo, las máquinas autopropulsadas y articuladas para trabajos forestales, como cortar y seccionar árboles, también podrán ser importadas si están equipadas con mandíbulas de transporte y otros implementos necesarios para estas tareas.

Impacto en sectores estratégicos y autopartes

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que la medida tiene como objetivo aliviar los costos para sectores claves, como el minero y el energético. Según explicó, “La gente de la minería lo que me decía es: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’”.

A la par de estas medidas, el Gobierno creó un sistema de control para las autopartes importadas, con el fin de asegurar que cumplan con los estándares de seguridad vial. Las piezas usadas que ingresen al país deberán contar con la licencia de certificación de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o cumplir con normas internacionales como la ISO 17025. (Con información de Boletín Oficial e Infobae)

