Caputo: “Decidimos retirar el capítulo fiscal de la Ley Bases”

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda e hizo referencia al tratamiento de la Ley Ómnibus que debate el Congreso.

“Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar medidas incómodas en pos de cumplir con un objetivo tan importante como era el de llegar a déficit cero. Lo que de ninguna manera queremos es que por este capítulo fiscal de la Ley ómnibus se demore algo que consideramos necesario y urgente, ese cambio que hoy doy fe que está todo el mundo mirando. Los ojos del mundo están puestos en este cambio”, indicó.

Anunció que “hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación”.

Dijo que “esto acelerará los tiempos, facilitará la situación de muchos legisladores, gobernadores que naturalmente estaban defendiendo los intereses de sus provincias y lo que consideran razonable. Compartimos eso. De ninguna manera implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir hacia el equilibrio fiscal de las cuentas, nuestro objetivo de déficit cero. Esto se mantiene. Lo que buscamos es llevar tranquilidad a la gente, los diferentes actores económicos de que las dos cosas van a suceder. No se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero, y haciendo esto lo que vamos a lograr es facilitarle a los legisladores y gobernadores la aprobación más importante de la Ley”.

“Estamos allanando el camino para que se pueda aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible”, agregó.

Asimismo, Caputo insistió en que “lo más importante es lo estructural, que va a generar el cambio en Argentina, para cumplir con el déficit fiscal cero” y advirtió: “Cumplir con esa meta de crecimiento y despegar con este paquete de desregulación que le sacamos la pata de la cabeza al sector privado. Esto es subsanable, es reemplazable. Estamos en mejores condiciones que cuando mandamos la ley”.

Informó que dentro del capítulo fiscal de la Ley Bases se encontraban los artículos vinculados al “blanqueo, moratoria, adelanto de bienes personales, el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, retenciones y la ley de ganancias. Esto se retiraría. En todos los otros aspectos hay enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país. No veo ningún inconveniente en que se apruebe”.

Sobre las medidas que tomará el gobierno para reemplazar el ingreso que iba a generar lo aprobado en el capítulo fiscal, que ahora será retirado, señaló: “estamos evaluando, pero implican un mayor ajuste para todos. Los argentinos hoy están haciendo ese ajuste. Es un mayor ajuste para la política, la nación y las provincias”.

“Lo que es esta reducción de gastos hoy tiene un sentido porque va a resultar. No es una casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años. El déficit fiscal ha sido la causa de eso. Hoy tenemos el compromiso de no resignarnos para que el esfuerzo valga la pena. La situación va a mejorar” y confirmó que “vamos a tener un período duro porque no se salen de 70 años de desmanejo en dos meses. No es una cosa rápida, no vamos a mentirle a la gente, estamos haciendo lo que hay que hacer. Cuando un país hace lo que hay que hacer, las cosas salen. El esfuerzo que están haciendo todos los argentinos podemos garantizarle que va a rendir sus frutos”.

Remarcó que “la profundización del ajuste va a ser con todos. Naturalmente si tenés menos ingresos, ahora para llegar al equilibrio podés aumentar ingresos o reducir gastos. Si vamos a resignar ingresos, naturalmente vamos a tener que incrementar gastos. Eso nos incluye a todos, a nación y a provincias”.

Asimismo, expresó: “Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer. A pesar de los gritos en el Congreso los escuchamos. Nosotros coincidimos con esos reclamos. Algunos lo interpretaron como una pelea con gobernadores, no es así. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador que quiere defender los intereses de su provincia?”.

“Vamos a darnos un poco más de tiempo para ver qué es lo que podemos hacer mejor por los argentinos en el plano fiscal, sin resignar nunca el concepto de que tenemos que ir a déficit financiero cero, no podemos gastar más de lo que se recauda”, agregó.

Sobre la dolarización, dijo que “es una meta de este gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas. Sigue siendo una meta. Hoy las condiciones son mejores que cuando asumimos”.