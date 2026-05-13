Charla de Prevención sobre la Hipertensión Arterial

Nogoyá

En la semana de la prevención por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Licenciada en Nutrición María Barbara Traverso, brindo una charla de asesoramiento sobre cómo mejorar la alimentación y diferentes hábitos que ayuden a prevenir la hipertensión arterial.

El encuentro se dio junto a las alumnas del Taller Municipal denominado: “La Cocina de Lili”, que se lleva adelante en las instalaciones del Centro Comunitario “Ramón Moreira” de Villa 3 de Febrero.

Por el Municipio acompañaron la coordinadora de Desarrollo Social, Melisa Acevedo, y la encargada del Área de la Mujer, Género y Diversidad, Mariana Gómez.