Colapinto lanzó serie de frases polémicas sobre Uruguay y tuvo que pedir disculpas públicas

Uno de ellas fue en el canal de YouTube Nude Project y, fiel a su estilo descontracturado, el chico de Pilar no midió la resonancia de sus palabras. Así las cosas, una referencia desafortunada sobre Uruguay lo convirtió en tendencia en las redes sociales y lo obligó a ofrecer unas disculpas públicas para apagar la bronca que había comenzado a agitarse del otro lado del Río de la Plata.

“Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones?. O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina…”, arrancó Colapinto a la hora de hablar de la existente -y eterna- rivalidad con el país vecino en la pelea sin resolución sobre cuál es el origen del mate.

“Acá está Cavani, Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino, ya habla argentino, es todo argentino”, agregó mostrando un sticker del delantero azul y oro en su termo. Manteniendo la polémica más que viva, Colapinto fue por más y explicó cómo los uruguayos “se llevan lo que inventamos nosotros”.

“Entonces, Uruguay no es que inventan cosas, sino es que se llevan lo que inventamos nosotros y, si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae Argentina y termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”, profundizó, suelto de lengua, el piloto reserva de Alpine.

Para cerrar, y como si no hubiera sido suficient, el joven de Alpine reafirmó su postura “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

En Uruguay, al igual que en Argentina, sus dichos no pasaron desapercibidos. El senador electo del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, fue uno de los tantos uruguayos que demostraron su rechazo vía redes sociales y publicó: “Bueno para manejar. Chotísimo para saber algo de la vida además del DRS”.

Las disculpas de Franco Colapinto

En su cuenta de X (ex Twitter), el argentino ofreció disculpas por sus dichos y destacó que le “cuesta dimensionar el alcance” de “las pavadas” que dice en contextos más distendidos.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda… ¡Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, se hizo cargo Colapinto en su comunicado.

Además, destacó el amor que le tiene al país vecino y agregó: “No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas, y me prendí… Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.

