Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre del GP de Azerbaiyán

En una carrera que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc a mando de su Ferrari completó el top 3 a 0.552s del británico.

En tanto, la cuarta posición fue para George Russell (0.717s), que fue el único Mercedes en el top 10. Bastante cerca, Alex Albon terminó quinto con su Williams (0.859s).

Si bien Colapinto no tuvo un buen desempeño en el primer ensayo logró finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

En medio de la competencia una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz, provocó que se detenga la sesión para evitar pinchazos o mayores problemas a quien pase por la curva 15 del circuito.

La segunda práctica libre será a las 9.00 (hora argentina). Fuente: El Once

