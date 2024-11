Colapinto y sus dificultades en la clasificación en Qatar: “Las partes viejas no ayudan en nada”

Fórmula 1

Franco Colapinto saldrá último en la carrera sprint del GP de Qatar tras enfrentar problemas con su Williams. El piloto argentino señaló que las “partes viejas” de su coche dificultan el rendimiento, y expresó su frustración con la falta de mejoras.

Franco Colapinto no tuvo la jornada esperada en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, donde partirá desde la última posición, 20º, a bordo de su Williams. El piloto argentino, que atraviesa una temporada complicada, no ocultó su frustración al referirse a los problemas que experimentó con su coche durante la jornada que incluyó la práctica libre y la clasificación.

En declaraciones posteriores a la sesión, Colapinto reconoció que, aunque no se sintió del todo mal con su vuelta, las dificultades eran evidentes: “Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando“, explicó.

Franco Colapinto durante la práctica libre.

En particular, el joven piloto apuntó a las condiciones de su monoplaza, mencionando que las “partes viejas” del coche no le permitieron rendir al máximo: “La suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada“, dijo Colapinto.

Los problemas con el Williams de Colapinto fueron evidentes en su rendimiento en las curvas, donde sufrió de una “ida de trompa” tanto en las curvas lentas como de media velocidad. Además, mencionó que al acelerar, el coche comenzó a patinar, lo que hizo aún más difícil mantener la velocidad en las curvas largas del circuito de Lusail.

“Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana“, concluyó el piloto, visiblemente frustrado con los resultados obtenidos.

COLAPINTO NO TUVO UNA BUENA CLASIFIACIÓN

El piloto de McLaren, Lando Norris, marcó un tiempo de 1:21.012. y comenzará la carrera sprint de este sábado en la primera posición. George Russell (2°) y Oscar Piastri (3°) fueron los otros tiempos destacados de la jornada. Las dos Ferrari (Carlos Sainz y Charles Leclerc) iniciarán en la cuarta y quinta colocación en una competencia que será clave en la puja por el Campeonato de Constructores. El campeón Max Verstappen quedó 6°.

Lando Norris largará desde el primer lugar y Franco Colapinto iniciará 20°.

Franco Colapinto no tuvo un buen comienzo de fin de semana en el Lusail International Circuit. No encontró el rendimiento del coche durante la única práctica libre y luego quedó 20° en la clasificación para la carrera a 19 vueltas que se iniciará este sábado desde las 11 de la mañana (hora Argentina).

Tampoco fue un día positivo para Sergio Checo Pérez, que otra vez a bordo de su Red Bull quedó afuera en la SQ1 y comenzará 16°. Alex Albon, el piloto principal de Williams, iniciará en la 12ª posición. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com