Con dos goles de Messi, Inter Miami ganó 3 a 1 contra Orlando City por la Copa de la Liga

Lionel Messi volvió a ser clave e Inter Miami se quedó con el clásico frente a Orlando Miami por 3-1, por los 16avos. de final de la Leagues Cup. El domingo jugará con Dallas.

Inter Miami venció por 3-1 a Orlando City en el DRV PNK Stadium y se metió en los octavos de final de la Leagues Cup 2023. Lionel Messi volvió a ser clave para el equipo conducido por Gerardo Martino al convertir otro doblete, mientras que Josef Martínez convirtió el otro tanto de penal. El empate transitorio fue del uruguayo César Araujo.

El rival del Inter Miami en octavos de final será Dallas, que con un tanto de Alan Velasco se impuso por 2-1 a Mazatlán de México. El partido se jugará el domingo que viene.

Messi tenía una deuda pendiente y necesitó seis minutos para saldarla: pecho y volea de zurda para convertirle por primera vez en su carrera al arquero Pedro Gallese e Inter Miami arriba en el clásico.

Lionel Messi becomes the player with the Most G/A in the history of Soccer 😮‍💨pic.twitter.com/PB3XcaBhI5 — Guinness World Records (@_Wessinho) August 3, 2023

Sin embargo, le duró poco la ventaja a los conducidos por Gerardo Martino porque, a los 16 minutos, el uruguayo César Araujo lo empató.

Gol de Cesar Araujo y el Orlando City ya le empato al Inter de Miami. pic.twitter.com/CLgzHinCTZ — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) August 3, 2023

El primer tiempo fue muy discutido y Leo vio su primera amarilla en Estados Unidos por una falta desde atrás a Wilder Cartagena. El campeón del mundo, que además tuvo un par de chances más para convertir, terminó la etapa inicial discutiendo hasta el túnel con Araujo.

Con polémica, Inter Miami volvió a ponerse en ventaja en el arranque del segundo tiempo: Josef Martínez cayó en el área, el árbitro Iván Arcides cobró penal y cuando parecía que lo iba a patear Messi, Leo se lo dejó al venezolano para que marcara su tanto.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead 👊#MIAvORL | 2-1| 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

Luego, la sociedad fue a la inversa para que Inter Miami definiera el partido antes de la media ahora: Martínez asistió al campeón del mundo y, de derecha, puso el 3-1. Así, sumó su quinto tanto en tres partidos en la Leagues Cup. Fuente: El Once

LIONEL MESSI SECOND GOAL OF THE EVENING! 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/5aRi2WXsV9 — 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 (@ChaaliiyKay) August 3, 2023

