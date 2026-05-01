Coudet destacó el triunfo agónico de River: “Somos un equipo difícil para el rival”

El triunfo de River llegó sobre el final del partido, con un gol de Lucas Martínez Quarta, en un encuentro que tuvo un desarrollo parejo y exigente desde lo físico.

Tras el encuentro, el entrenador Eduardo Coudet analizó el rendimiento de su equipo y valoró la capacidad para sostener la competitividad en un calendario cargado de partidos.

El análisis del entrenador

En su primera evaluación, Coudet reconoció que el funcionamiento aún puede mejorar, aunque destacó el resultado conseguido en condición de visitante.

“Creo que podemos mejorar desde lo futbolístico, lo tengo claro. Hay que seguir trabajando porque podemos jugar mejor”, expresó el entrenador de River.

River venció a Bragantino.

Además, hizo hincapié en el aporte de los jugadores más jóvenes, quienes están sumando experiencia en competencias internacionales. “Sigo resaltando a los chicos jóvenes con sus primeros partidos internacionales. Seguimos sumando de a tres”, agregó.

Un equipo competitivo

Coudet también se refirió a la intensidad de la competencia y al esfuerzo que realiza el plantel para sostener el nivel en cada presentación.

“No es fácil lo que vienen haciendo los futbolistas. Estamos jugando muy seguido. Me parece que en todos los partidos somos competitivos”, señaló el técnico de River.