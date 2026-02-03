Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Noticias Provinciales

    Cronograma de pagos en administración pública entrerriana: quiénes cobran este martes

    Nogoyá Times Posted on

    Este martes continúa el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se extiende hasta el 7 de febrero.

     

    El cronograma de pagos de haberes para la administración pública de Entre Ríos correspondientes al mes de enero se inició el pasado sábado y concluye el próximo 7 de febrero.

     

    Según informaron desde el Gobierno, el pago, que comenzó a acreditarse a partir del sábado 31 de enero para el primer tramo, se realiza de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

    El detalle del cronograma es el siguiente:

     

    – Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.

     

    – Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.

     

    – Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.

     

    – Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.

    – Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.

     

    – Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

     

     

     

     

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like