Cronograma de pagos en administración pública entrerriana: quiénes cobran este martes
Este martes continúa el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se extiende hasta el 7 de febrero.
El cronograma de pagos de haberes para la administración pública de Entre Ríos correspondientes al mes de enero se inició el pasado sábado y concluye el próximo 7 de febrero.
Según informaron desde el Gobierno, el pago, que comenzó a acreditarse a partir del sábado 31 de enero para el primer tramo, se realiza de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma es el siguiente:
– Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.
– Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.
– Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.
– Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.
– Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.
– Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos. Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com