Cuatro encuentros dan continuidad a la tercera fecha de la Copa de la Liga

La tercera fecha de la Copa de la Liga profesional 2024 arranca este domingo su segunda jornada. El sábado significo el comienzo de la corriente fecha con tres encuentros: la victoria de Gimnasia sobre Independiente; la derrota de Central en su visita a Talleres de Córdoba; y la victoria de Rivadavia a Huracán.

Tras estos encuentros, la jornada del domingo 4 de febrero se disputará de la siguiente manera:

Deportivo Riestra vs. Barracas Central | 17 horas | Estadio Guillermo Lanza

Deportivo Riestra se enfrentará contra Barracas Central este domingo desde las 17, en el Estadio Guillermo Lanza, por el duelo correspondiente a la tercera fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Deportivo Riestra intentará obtener su primera victoria en la actual competición. El conjunto blanquinegro igualó 0-0 en la primera fecha contra Instituto y luego perdió por 2-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo recién ascendido marcha en el puesto 13 y suma un punto.

Por su parte, Barracas Central tampoco pudo ganar: el Guapo empató en la primera fecha contra Argentinos Juniors por 1-1 y cayó ante River 2-0 en la segunda presentación. Se ubica en el puesto 11 de la tabla y acumula una unidad.

River Plate vs. Vélez | 19.15 horas | Estadio A. Vespucio Liberti

River Plate y Vélez se enfrentarán por Copa de La Liga Profesional de Fútbol el domingo 4 de febrero. El partido se jugará a las 19:15hs.

Platense vs. Central Córdoba | 21.30 horas | Estadio Ciudad de Vicente López

Platense se enfrentará contra Central Córdoba este domingo desde las 21.30 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la tercera fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Platense buscará cosechar su primer triunfo en la Copa LPF. El conjunto de Vicente López igualó 0-0 en la fecha inaugural contra Boca y perdió por 3-0 ante Defensa y Justicia en la segunda. El Calamar marcha en el puesto 12 y suma un punto,

Por su parte, Central Córdoba tampoco obtuvo una victoria en el actual campeonato. En la primera jornada cayó ante Newell’s por 1-0 y en la segunda perdió frente a Godoy Cruz por 2-0. El Ferroviario está en el puesto 14 y aún no sumo unidades.

Newell’s vs. Belgrano | 21.30 horas | Estadio Marcelo Bielsa

Newell’s intentará conseguir su tercer triunfo al hilo y se enfrentará contra Belgrano este domingo desde las 21.30, en el Estadio Marcelo Bielsa, el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Newell´s intentará conseguir su tercer triunfo consecutivo en la actual Copa de la Liga. La Lepra obtuvo una victoria por 1-0 con Central Córdoba en la primera fecha y le ganó 2-0 a Lanús en la segunda. El equipo de Rosario marcha segundo y suma 6 puntos.

Por su parte, Belgrano aún no pudo ganar en la actual competición. Viene de caer por 1-0 ante Estudiantes en la fecha 1 e igualó en la segunda contra San Lorenzo por 1-1. El Pirata esta décimo y tiene un punto.

Fuente: El Once