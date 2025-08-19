Desde septiembre se normalizará la provisión de patentes en todo el país

Las patentes vuelven a circular con normalidad en todo el país

Ahora, tras meses de trabajo, el Ministerio de Justicia anunció la normalización definitiva del servicio. Desde el 1° de septiembre habrá stock asegurado de chapas patentes en todo el país.

Para lograrlo, se abrió el juego a proveedores privados mediante licitaciones, se reforzó la logística y se implementó un esquema federal de distribución. Los números lo reflejan: entre mayo y julio se entregaron casi medio millón de chapas, y en agosto se prevé otro récord con más de 430.000 unidades.

La reforma también incluyó cambios en los procesos. Desde el 28 de julio, los registros automotores deben notificar en un plazo máximo de 48 horas cuando una patente está lista, mientras que los ciudadanos pueden seguir su trámite online. Además, la información se comparte en tiempo real con las fuerzas de seguridad, facilitando controles en rutas, peajes y operativos urbanos, explica en su informe, Matías González, abogado diplomado en Seguridad Vial, a Parabrisas.

La recuperación del sistema marca un antes y un después. Un vehículo sin patente es, en los hechos, un vehículo sin identidad: no puede ser detectado por cámaras, resulta difícil de ubicar y puede ser utilizado para cometer delitos con mayor impunidad. La colocación de cada chapa es un paso más hacia la prevención y la trazabilidad urbana. Fuente: El Once

