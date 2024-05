Desolador pronóstico para el sur de Brasil: las inundaciones se agravarán

Las inundaciones se agravarán en los próximos días en el sur de Brasil, según anticipó la agencia especializada MetSul. La Laguna de los Patos recibe el caudal de una crecida que sólo se da cada 10 mil años.

El agua del río Guaiba y de los demás afluentes que llega a la Laguna de los Patos, provocará en los próximos días una inundación aún mayor a la actual, que tendrá también graves consecuencias, advirtió el portal especializado MetSul Meteorología.

La cantidad de agua que fluye por los 300 kilómetros entre Guaíba y la parte sur de la Laguna de los Patos es “colosal” porque todos los ríos que desembocan en la laguna experimentaron inundaciones récord o históricas.

Explica también que el mayor de ellos, Jacuí, alcanzó un volumen “absurdamente alto”, lo que explica la catástrofe en su delta en el Gran Porto Alegre. La central Doña Francisca alcanzó la capacidad máxima de aliviadero (caudales de 10.600 metros cúbicos por segundo) a finales de abril.

A água começa a tomar conta das ruas do Balneário Valverde, na Praia do Laranjal, em Pelotas, zona sul do Rio Grande do Sul.

