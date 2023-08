Destinarán financiamiento para pymes y suspenderán aumento de medicinas prepagas

El anuncio forma parte de un paquete de medidas lanzado hoy en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.

A través de su cuenta en la red social Instagram, durante toda la tarde, Massa anunció un programa que apunta a mitigar los efectos de la devaluación y ratificó un acuerdo de precios con más de 425 empresas que incluyen 53.000 productos de primera necesidad.

Entre otras medidas, el jefe del Palacio de Hacienda dispuso un incremento de salarios no remunerativo, por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias de 60.000 pesos pagaderos en dos cuotas mensuales, para los empleados públicos y privados que perciban un ingreso neto menor a los 400.000 pesos mensuales.

Suspensión del aumento de prepagas

Las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las Prepagas, por DNU. Será por los próximos 90 días y será para que el esfuerzo de trabajadores y el Estado “también venga acompañado por una atención de salud que no castiguen las cuentas del trabajador”. Fuente: El Once