Detectaron tres casos de chikunguya en Nogoyá y reforzarán las tareas de prevención

Ciudad

El Hospital San Blas detectó tres contagios y activó un trabajo conjunto con el Municipio. Las tareas se concentran en la zona este y apuntan a prevenir la proliferación del mosquito transmisor.

Autoridades sanitarias confirmaron la detección de tres casos de chikungunya en la ciudad de Nogoyá, lo que derivó en la puesta en marcha de un operativo de prevención que incluye fumigación y acciones de concientización en distintos barrios. Según se informó desde el Hospital San Blas, en los últimos días se registraron tres casos positivos de chikungunya, lo que motivó un trabajo coordinado con el Municipio para reforzar las medidas sanitarias en la zona.

El responsable de prensa del hospital, Hernán Astudilla, explicó que se trata de una enfermedad transmitida por el mosquito, con características similares al dengue.

Casos confirmados y situación epidemiológica

“En el transcurso de la semana anterior hemos tenido la confirmación de tres casos de chikungunya. Es un derivado del dengue, una enfermedad parecida, con síntomas similares”, indicó Astudilla en declaraciones a Canal 4.

En ese sentido, precisó que los casos detectados no son de origen local. “La diferencia es que todavía no es autóctono. Es importado de Centroamérica. Seguramente ha venido importado y se ha instalado en la zona centro este”, señaló.

El mosquito transmite la chikungunya.

Además, remarcó que el virus se transmite de la misma forma que el dengue, por lo que las recomendaciones sanitarias son similares.

Operativos y prevención en barrios

A partir de la confirmación de los casos, se intensificaron las tareas de fumigación en Nogoyá, especialmente en el sector este de la ciudad, donde se detectó el foco.

“Se están realizando operativos en la zona de la plaza hacia el este, porque es el foco infeccioso donde está hoy en día”, explicó Astudilla. Las tareas son llevadas adelante con la intervención de Defensa Civil.

En paralelo, se implementa una campaña de concientización orientada a los vecinos, con recorridas casa por casa por parte de personal de salud y del Municipio. Fuente: El Once

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