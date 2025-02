Diego Schwartzman se retiró del tenis tras su derrota en el Argentina Open

“Peque” cayó ante el español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2 en los octavos de final del Argentina Open y cerró una brillante carrera profesional en Buenos Aires.

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó (6-2 y 6-2) frente al español Pedro Martínez en el partido por los Octavos de Final del Argentina Open. El resultado deportivo derivo en la eliminación del “Peque” del certamen nacional. Además, el encuentro tuvo un condimento especial, porque fue el último duelo que disputó el argentino en su carrera como tenista profesional. Schwartzman inició el encuentro con el pie izquierdo, con poca precisión para sumar los puntos claves y una mentalidad frágil que se notó reflejada en la cancha. Martínez aprovechó la ventaja y concretó un contundente 6-2 en el primer juego del enfrentamiento. En el segundo juego, el “Peque” realizó un esfuerzo importante para revertir el marcador, pero la ecuación de la primera parte del partido condenó al argentino. El español se benefició de los números que obtuvo en el primer game y repitió el mismo resultado en el segundo, un contundente 6-2 que selló la derrota y la eliminación de Schwartzman. Sin embargo, en el último punto que sentenció la victoria del jugador del Viejo Continente, el público no olvido que el argentino disputó su último encuentro como profesional y comenzaron a ovacionarlo con mucha euforia, a pesar de la eliminación. El tenista no aguantó la manifestación cariñosa de la tribuna argentina y se rompió en lágrimas de emoción. En cuanto al aspecto estadístico, el europeo superó al argentino en el porcentaje de primer servicio (78% a 64%), en el porcentaje de puntos ganados en el primer servicio (71% a 44%), el porcentaje de puntos ganados en el segundo servicio (56% a 45%), Break points (5/9 a ¼), puntos de recepción ganados (25 a 17), puntos ganados (57 a 34), partidos ganados (12 a 4), máximo partidos seguidos ganados (5 a2), máximo de puntos seguidos ganados (10 a 7) , puntos de servicio ganados (32 a 17) y juegos de servicio ganados (7 a 3). Por otra parte, Schwartzman superó a Martínez en los Aces (4 a 0) y en las dobles faltas (4 a 2). En el último punto que sentenció la victoria del español, la gente ovacionó al “Peque” y Martínez no dudo un instante cruzar la red para abrazar al argentino.

Siempre Diego 🇦🇷 32-year-old Diego Schwartzman’s career comes to an end at the hands of Pedro Martinez in Buenos Aires.@ArgentinaOpen pic.twitter.com/iAzBOWc4Ig — Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2025

“Oficialmente jubilado”, dijo con humor Schwartzman al terminar el partido. Y sobre sus sensaciones del encuentro, señaló: “Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento”.

“Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento y cada detalle intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado”, continuó.

Y, para cerrar, destacó: “Todos estos años fueron increíbles. Argentina ha tenido monstruos del tenis y yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra en la gente. Eso hizo que me quieran y fue espectacular”.

Schwartzman había tomado la difícil decisión de retirarse del tenis profesional en mayo del año pasado. A través de sus redes sociales había anunciado que su despedida oficial sería en el ATP 250 de Buenos Aires. Fuente: El Once

