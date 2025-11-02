Domingo agradable con hasta 28 grados: cómo estará el tiempo en el inicio de la semana

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día tendrá cielo parcialmente nublado. A medida que avance la jornada, la temperatura se elevará, brindando un clima agradable para disfrutar de las series y la carrera final de la jornada en el Autódromo de Paraná.

El domingo se proyecta con “probabilidad de algunos chaparrones durante el día domingo”, describió el meteorólogo Sergio Jalfin, al programa “Moviendo el Avispero” de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

En el mismo sentido, el SMN advierte que por la tarde podría haber una probabilidad de chaparrones, con vientos provenientes del suroeste. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvias disminuirá.

El especialista anticipó que aún se espera un período en el que habrá que tener el suéter por la mañana podría y dar paso a la remera en las tardes, mientras se advierte que la primavera, en su esplendor, aún no está del todo consolidada.

Jalfin enfatizó que esta alternancia no es una sorpresa en una primavera, donde “la transición del invierno al verano implica esto: días frescos alternados con días cálidos hasta que después llegue el verano y el calor empiece a hacer lo predominante”, explicó Jalfin.

Cómo sigue noviembre

El analista meteorológico precisó que el comienzo de noviembre traerá nuevamente jornadas frescas y cierta variabilidad térmica. “El lunes con máxima de 30 grados, pero después viene otro frente frío con algunas precipitaciones entre el día martes y el día miércoles que va a dejar otra vez un descenso en la temperatura con mínimas promediando los 15 grados y máxima de 22 a 24”, explicó a Elonce.

De esta forma, los vaivenes térmicos siguen siendo la constante de esta primavera: periodos de calor moderado, jornadas de inestabilidad, y descensos repentinos que obligan a estar atentos al clima.

Cuándo llegarán los días cálidos

Si bien las temperaturas subirán hacia el domingo, Jalfin señaló que “el calor, por cuestión normal de la época del año, no logra afianzarse aún”, sostuvo.

Habrá que esperar “un poquito más al final de noviembre, cuando avance un poco más la primavera, y estemos más cerca del inicio del verano”, resaltó al programa “Moviendo el Avispero” de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

En ese momento, se espera que la estabilidad térmica se imponga y los días cálidos sean más persistentes. Fuente: El Once

