Domingo con brusco descenso de temperaturas y alerta por vientos de hasta 90 km/h

Las últimas semanas dejaron varios temporales en el este argentino, con suelos que en la región pampeana siguen saturados, ríos crecidos y el agro que respira con cuentagotas entre evento y evento.

A este escenario se suma ahora un nuevo capítulo. Una nueva ciclogénesis (ya son cuatro en lo que va del mes) se está organizando frente al Atlántico, con un fuerte gradiente de presión que pone bajo aviso a nueve provincias entre el centro del territorio y el nordeste patagónico.

El cielo se encuentra despejado este domingo en la capital entrerriana y para la jornada se prevé que las temperaturas oscilen entre los 12 y 19ºC con ráfagas de viento oeste rotando al sur que rondarán entre los 42 y 59 km/h. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos que abarca para la tarde de este domingo y abarca a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

“El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h“, indicó el organismo pronosticador.

Alerta amarilla por vientos (fuente SMN)

Para el lunes, el viento empieza a aflojar de sudoeste a sur, permitiendo la entrada de aire frío de origen polar de lleno: las mínimas se ubicarán entre 1 y 4°C en gran parte del centro del país y rozarán los 0°C en el sur bonaerense, con heladas localmente intensas. Mientras que, en Paraná, se anuncia marcas térmicas que variarán entre los 8 y 16ºC con cielo algo a ligeramente nublado.

El martes 28 ganará terreno un centro de alta presión, dando lugar a cielos más despejados, mañanas frías y tardes apenas más amables en gran parte del centro del país, pero para el miércoles 29 se espera un nuevo frente frío con lluvias desde la madrugada en la provincia de Buenos Aires, complicando la situación para el agro, según pronosticó Mauricio Saldivar a Meteored.

Para la capital entrerriana, el SMN anuncia que las temperaturas continuarán en descenso y el martes será el día más frío de la semana con una mínima prevista en 6ºC y una máxima estimada en 18.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 11 y 21ºC con vientos del norte. No se prevén precipitaciones para la semana que comienza. Fuente: El Once

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