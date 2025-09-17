El aire cálido y húmedo impulsa el ascenso térmico, luego llegarían tormentas

En Paraná, la mínima se ubicará en 14°C y la máxima alcanzará los 27°C. En Santa Fe y Entre Ríos, la nubosidad aumentará hacia el sur de la región y el tiempo se torna inestable hacia la noche.

En La Pampa, Buenos Aires y el sur de Córdoba, la nubosidad se incrementará con evolución de chaparrones y tormentas locales.

Panorama regional

En la región de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis registran viento del sur y un descenso moderado de la temperatura por la tarde, con máximas de entre 20°C y 27°C. En el Litoral, las marcas oscilan entre 25°C y 28°C, con viento del noreste y ascenso gradual.

En el NOA, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán presentan cielo cubierto y lluvias dispersas. En tanto, el extremo norte del país, especialmente Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán, se ubica como la región más cálida, con picos de hasta 37°C.

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos desde la madrugada del jueves. La advertencia abarca diez departamentos: Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.

De acuerdo con el informe, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 30 y 60 mm, con posibles superaciones puntuales. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com