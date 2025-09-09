El Concejo Deliberante Sesionará Mañana

Nogoyá El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que mañana, miércoles 10 de septiembre, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo de décimo quinta sesión ordinaria.

Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Municipio de Nogoyá, con el siguiente Orden del Día:

Orden del Día Nº 1: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el mantenimiento y reafirmado de calle Arturo Illia. Orden del Día Nº 2: Establecer un mecanismo para la construcción de veredas. Orden del Día Nº 3: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, la señalización del desagüe de calles Marchini y Jorge Castillo. Orden del Día Nº 4: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar medidas de control de ocupación de la vía pública por vehículos destinados a la venta. Orden del Día Nº 5: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal al cumplimiento de la Ordenanza Nº 1417, Sistema de Atención Ciudadana. Orden del Día Nº 6: Requiérase al Poder Ejecutivo Municipal la colocación de Cambiadores de bebés.