El consumo de marihuana eleva el riesgo de sufrir infarto cardíaco y accidente cerebrovascular

Un estudio advirtió que los consumidores, más aún los diarios, tenían un mayor peligro de padecer estas patologías. Los detalles del trabajo publicado en Journal of the American Heart Association.

Los datos también mostraron que, entre los adultos más jóvenes en riesgo de enfermedad cardiaca prematura, el consumo de cannabis se asoció con unas probabilidades combinadas un 36 por ciento más altas

(Dennis Thompson – HealthDay News) – Las personas que consumen marihuana tienen un riesgo más alto de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular (ACV), y las probabilidades aumentan incluso más cuando la consumen todos los días, encuentra un estudio reciente.

Tanto los consumidores diarios como los no diarios de marihuana tenían un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular (ACV), en comparación con los no consumidores, reportaron los investigadores en la edición del 28 de febrero de la revista Journal of the American Heart Association.

Además, el riesgo aumentó con el uso más frecuente. Los consumidores diarios de marihuana tenían un 25 por ciento más de probabilidades de ataque cardiaco y un 42 por ciento más de probabilidades de accidente cerebrovascular en comparación con los no consumidores, según muestran los resultados.

Fumar marihuana en particular podría tener efectos nocivos para la salud en comparación con comerla o vapearla, dijeron los investigadores.

“Fumar cannabis (el método predominante de uso) podría plantear riesgos adicionales porque se inhalan partículas”, señaló la investigadora principal, Abra Jeffers, analista de datos del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

En el estudio, los investigadores revisaron los datos de encuestas federales recolectados de más de 430,000 adultos entre 2016 y 2020.