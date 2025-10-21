El Coro Polifónico Municipal realizará un concierto en Villa 3 de Febrero

Nogoyá

➡️Desde la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá se informo que el próximo domingo 26 de octubre, a partir de la hora 21, en las instalaciones de la Parroquia San Ramón Nonato, el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá realizará un concierto.

📌Por otra parte, se invito a todos los vecinos de la ciudad para que puedan acercarse a disfrutar de esta nueva presentación del orfeón local.

