El dólar cerró su segunda semana al alza y tocó el precio más alto en un mes

La divisa al público subió a $1.435 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 9 de febrero. En la plaza mayorista avanzó a $1.426 con buen volumen operado.

El dólar encadenó la segunda semana de suba y alcanzó su precio más alto en el último mes, un comportamiento previsibles ante la volatilidad financiera en el exterior y un tipo de cambio que sigue por debajo del nivel de cierre del año pasado aún con una tasa de inflación mensual próxima al 3 por ciento.

Con un volumen de operaciones más consistente, de USD 425,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió nueve pesos o 0,6%, a $1.416, en lo más alto desde el 9 de febrero. En la primera semana de marzo el dólar mayorista subió 19 pesos o 1,4%, aunque mantiene en el recorrido de 2026 una baja de 39 pesos o 2,7 por ciento.

El BCRA fijó un techo de las bandas cambiarias en los $1.617,50, que dejó al tipo de cambio oficial a una holgada distancia de 201,50 pesos o 14,2% de ese límite de flotación.

El dólar al público cerró ofrecido con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta en el Banco Nación. En la semana el dólar minorista ganó 15 pesos o 1.1 por ciento.

El blue se pagó a $1.415, con ascenso de 15 pesos o 1,1% en el día, que se reduce a diez pesos o 0,7% en el balance semanal.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “este movimiento se produce en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, impulsado por la incertidumbre que genera el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que presiona a las monedas emergentes. Por su parte, las cotizaciones financieras también acompañaron la tendencia”.

“A nivel internacional, el índice dólar se incrementó hasta los 99,3 en una tendencia creciente desde que se inició el conflicto en Medio Oriente”, apuntó Morales.

“Ajeno a dichos vaivenes externos continúa el dólar mayorista que sigue estable en torno a los $1.410, ni siquiera acompañando los momentos de debilidad de las monedas de la región, con un BCRA incluso llevando adelante compras a un muy buen ritmo”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Los analistas de la Consultora 1816 señalaron que por el contexto global, esta semana “apareció algo de viento de frente. El peso se comportó muy dignamente, al menos en parte por la venta de cobertura cambiaria que hizo el Gobierno -el martes se operaron más de USD 300 millones de bonos dollar linked-, más allá de que no sabemos aún si el Tesoro vendió dólares -lo hizo dos ruedas de la semana pasada; en otra rueda compró-“.

“Ello refleja que se extiende el escenario de exceso de oferta, en combinación con una dinámica más calma en las tasas en pesos, a la espera de adicionales descensos al ritmo de la remonetización y la desinflación”, acotó el titular del Estudio Ber.

El Banco Central difundió los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los expertos consultados volvieron a recortar sus previsiones para el dólar oficial y estimaron que correrá por debajo de la inflación, con una suba del 17,9% anual, aunque advirtieron por un posible cambio de tendencia y mayor presión devaluatoria hacia el segundo semestre.

“El ministro Luis Caputo reiteró que el Gobierno no tiene planes inmediatos de regresar a los mercados internacionales de deuda, lo que elimina en el corto plazo las expectativas de operaciones de manejo de pasivos en los precios de los activos”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“A pesar de la volatilidad global, el Banco Central continuó comprando al menos el 5% del volumen diario del mercado cambiario, incluso con el tipo de cambio bajo presión, reforzando un marco de política estable y una acumulación constante de reservas”, estimaron desde Adcap. Fuente: Infobae

