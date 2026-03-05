El dólar oficial cerró el jueves cotizando a $1425

Este jueves a la tarde, el mercado reactualizará sus pronósticos y hay expectativa por las proyecciones que arroje el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista trepó $8,50 hasta los $1.409 para la venta. Evalúan hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas.

En el segmento minorista, la divisa subió 0,7% en el Banco Nación y se vende a $1.425.

Según se informó, en paralelo, el dólar blue bajó a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores. El billete informal cedió $10 este jueves.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) cotizó estable a $1473,86. Mientras que el dólar MEP subió 0,2% a $1431,16.

Asimismo, el dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubica en $1.859.

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1464,34, según datos del exchange Bitso. Fuente: El Once

