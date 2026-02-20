El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

A pesar de la medida de fuerza sindical, el volumen de negocios en el segmento de contado se mantuvo en un nivel considerado razonable por los operadores: se transaron USD 389,4 millones. La actividad cambiaria mostró fluidez y no evidenció sobresaltos en la oferta y la demanda.

Foto: Archivo Elonce.

En tanto, el tipo de cambio oficial al público también acompañó la tendencia descendente. Según la referencia del Banco de la Nación Argentina, el dólar minorista bajó diez pesos o 0,7%, hasta los $1.410 para la venta, el precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando se ubicó en $1.400.

Brecha cambiaria y banda de flotación

El dólar volvió a caer en un contexto en el que el esquema cambiario mantiene una banda de flotación definida por el Banco Central de la República Argentina. La autoridad monetaria fijó el límite superior del régimen en $1.594,36, lo que deja al tipo de cambio oficial a $205,36 —o 14,8%— por debajo de ese techo.

Esa distancia respecto del límite superior representa la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025, cuando había alcanzado el 15,3%. El dato es seguido de cerca por el mercado, ya que refleja el margen disponible antes de que el dólar oficial toque el extremo superior del esquema de libre flotación administrada, publicó Infobae.

Foto: Archivo Elonce.

Para los analistas, la dinámica actual responde a una combinación de factores estacionales, una oferta sostenida en el mercado y expectativas moderadas en el corto plazo, en un escenario de relativa calma financiera.

Comportamiento del dólar blue

En contraste con la baja del oficial, el dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3% este jueves, hasta los $1.440 para la venta en el mercado informal. Sin embargo, el balance mensual continúa mostrando una caída acumulada de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com