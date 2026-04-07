El Gobierno argentino expresó su “apoyo total” a Trump ante el ultimátum contra Irán

En ese escenario, un funcionario con acceso directo al despacho presidencial resumió la postura oficial: “Apoyo total a Estados Unidos”. La definición fue reiterada por otras voces del oficialismo, que evitaron profundizar en detalles pero reafirmaron el respaldo político.

Alineamiento y definiciones políticas

“Nosotros no vamos a decir mucho más, pero ratificamos que nuestro alineamiento a las decisiones de Donald Trump es total y absoluto”, señaló otro funcionario de la Casa Rosada. La postura oficial reflejó una estrategia de bajo perfil comunicacional, aunque con una clara señal de respaldo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei permaneció en la Quinta de Olivos, siguiendo el desarrollo de la situación internacional. En paralelo, fuentes diplomáticas adoptaron una posición más cauta. “Es difícil declarar sobre supuestos”, indicaron, evitando pronunciamientos contundentes sobre un eventual conflicto armado.

El canciller Pablo Quirno no realizó declaraciones recientes sobre el tema, aunque durante los últimos días la agenda diplomática estuvo atravesada por la decisión del Gobierno argentino de declarar persona no grata al encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani.

Mensajes y respaldo político internacional

En el plano político, Milei expresó su respaldo a Trump a través de redes sociales, donde replicó mensajes en apoyo a la estrategia estadounidense. Además, en una entrevista reciente, calificó al mandatario norteamericano como “el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos” y destacó su rol en la defensa de Occidente.

“El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente”, afirmó el jefe de Estado argentino. También elogió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien definió como “una de las personas más inteligentes” que conoció.

Por su parte, Trump intensificó su discurso en las horas previas al vencimiento del ultimátum. A través de su red social Truth Social, sostuvo que el mundo atraviesa “uno de los momentos más importantes de su historia” y advirtió sobre las consecuencias de un posible conflicto, publicó Infobae.

Un escenario global de alta incertidumbre

El mandatario estadounidense planteó que la operación militar podría significar “el fin de una era” en Irán, tras décadas de tensiones con Occidente. Incluso, deslizó la posibilidad de un “cambio total y completo de régimen”, impulsado por nuevas dirigencias.

En ese marco, el Gobierno argentino mantuvo su posicionamiento alineado con Washington, en una decisión que refuerza su política exterior de cercanía con Estados Unidos e Israel. La situación se desarrolla en un contexto de alta incertidumbre, con impacto potencial en la geopolítica global.

A medida que se acerca el vencimiento del ultimátum, la comunidad internacional sigue con atención los próximos movimientos de la Casa Blanca, en una jornada que podría marcar un punto de inflexión en la historia reciente de Medio Oriente. Fuente: El Once

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