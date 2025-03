El gobierno provincial promoverá una ley para financiar el mantenimiento de caminos rurales

Alfredo Bel, subsecretario de Vialidad de Entre Ríos, comentó detalles de la reunión: “Lo que nos ha tocado es el tema de los caminos rurales. Los que han sido los instructores hoy son las comunas de toda la provincia. Es una propuesta que se ha tomado el gobernador en el sentido de ir generando convenios y acuerdos con las comunas. En este caso, también con los municipios para trabajar en forma mancomunada en el mantenimiento de los caminos rurales”.

“En este sentido, no es que nosotros vayamos a disolver Vialidad. Vialidad va a seguir, pero vamos a trabajar de forma mancomunada buscando esa armonización. Las comunas tienen muchísima área territorial, tienen muchos caminos rurales en sus jurisdicciones y la idea es que podamos ir viendo comuna por comuna o a través de mancomunidades, que podrían ser la asociación de comunas buscar estar más cerca de los vecinos los productores y la gente que necesita los caminos ya sea para vivir, producir, la salud, la educación y darle respuestas a partir de un esquema donde la provincia donde va a aportar recursos económicos adicionales a las comunas y, de esa forma, podamos trabajar para el mantenimiento de los caminos”, resumió sobre las tareas proyectadas en la nueva reunión.

En la misma línea, recalcó que no hay un camino rural que tenga prioridad: “Se hace una evaluación de cada una de las comunas y ahí se va a ir definiendo. Hoy es una propuesta voluntaria, no es obligatoria para las comunas. Se va a llevar adelante con las comunas que lo quieran encarar y la idea es que las comunas –se va a hacer una ley y una cuestión administrativa y jurídica para que estén respaldados-, va a tener un aporte adicional para que pueda llevar adelante esta tarea”.

En ese sentido, informó que la financiación se hará “por kilómetro, anual y que se pueda mantener”. Asimismo, agregó: “El gobernador ha decidido asignar el 100% del impuesto inmobiliario rural al sostenimiento de los caminos rurales”.

Si bien aun no hay una fecha de inicio, debido a que se debe sancionar la ley y qué tipo de convenio se debe realizar, la idea es trabajar “con las comunas la cantidad de kilómetros, cuáles son los que se van a asignar. En esto, en una decisión del gobernador, pueden asumir caminos que no están dentro de su área porque pueden ser zonas grises o donde no está un gobierno local. También las comunas pueden pedir caminos que no estén en su camino territorial”.

“Se abordaron distintas temáticas, como por ejemplo cómo vamos a ir incorporando luces LED a las comunas, de qué forma podemos contribuir con el déficit y habitacional vía IAPV. También se habló de qué forma las comunas pueden tomar créditos a través de un fondo fiduciario, de qué forma las comunas pueden adquirir maquinarias. Fueron casi tres horas de trabajo con el cara a cara con los intendentes y las comunas, donde buscamos la solución a todos los problemas que tenemos los entrerrianos”, aseguró.