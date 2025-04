El legado del papa Francisco: “Nos mostró una iglesia abierta para todos, cercana y afectiva”

Sobre por qué el Papa Francisco no visitó Argentina durante su pontificado, consideró que el Papa fue un líder mundial. “La pregunta es si nosotros hubiésemos hecho bien las cosas en presencia de él acá. Somos una unidad, somos un pueblo que piensa de una manera y traspola el pensamiento al sector donde está o a lo que quiere analizar. El punto es que nosotros pensamos que Francisco era nuestro, y que Francisco era el argentino mejor ubicado y por lo tanto tenía que comportarse como argentino, pero Francisco era un líder para el mundo”.

El cónclave y el proceso de elección

El padre Patat explicó cómo se llevará a cabo el cónclave para elegir al nuevo Papa. Según detalló, “arranca formalmente 15 a 20 días después de haber sido sepultado el Papa”. Este proceso inicia con los 9 días de oración por el alma del Santo Padre, seguido de la convocatoria formal por parte del decano del Colegio Cardenalicio.

“A los 15 días de haber pasado la sepultura, que fue el sábado, se hace el llamado, la convocatoria donde el decano del Colegio Cardenalicio reúne a todos, preside la Eucaristía, toma juramento a los cardenales que no lo han hecho y comienza propiamente las charlas y la discusión”, dijo.

Luego, el cónclave continúa con una procesión hacia la Capilla Sixtina, donde se realiza la elección formal del nuevo pontífice. El proceso es muy riguroso, ya que los cardenales no pueden ingresar con teléfonos y deben permanecer aislados. “Además, las habitaciones para parar en Santa Marta se dan por sorteo, para evitar los arreglos”, detalló Patat.

La continuidad de la visión de Francisco en la Iglesia

Respecto a si podría cambiar la visión y la iglesia que viene será más parecida a la que pretendía Francisco, consideró: “hubo un recambio importante de cardenales, entonces ya claramente los cardenales elegidos reúnen de algún modo la visión de iglesia que Francisco tenía. Hay un 70% de los cardenales que fueron elegidos por Francisco. Otros, una franja importante, fueron elegidos por Benedicto y muy poquitos, todavía quedan, fueron elegidos por Juan Pablo II. Entonces es indudable que va a haber una continuidad. Sean o no sean de la línea de Francisco, él dejó un modelo de iglesia, dejó un camino trazado y es muy raro que quien asuma borre todo. Se parte desde ahí, el cónclave tiene la parte preparatoria, que es la discusión de los cardenales. Si uno sigue las sesiones, hay intervenciones y tienen que ver con qué iglesia queremos, qué pontífice buscamos y qué espera la iglesia, qué esperamos nosotros, la iglesia en el mundo, del nuevo pontífice”.

El padre Patat opinó que el Papa Francisco probablemente dejó “un apéndice de cosas” por hacer, aunque resaltó su capacidad para abordar temas complejos durante su pontificado, desde la ecología hasta la promoción de la paz mundial. “Él pudo interactuar en los más diversos y complejos temas, hasta la ecología, hasta un mundo verde, los cuidadores de la Casa Común. Creo que su mayor desafío fue la paz en el mundo”.

El perfil del próximo Papa

En cuanto al perfil del próximo Papa, el padre Patat consideró que, aunque no es imposible que un sudamericano sea elegido, es “poco probable”. Sin embargo, resaltó que el cónclave es el más “universal” en la historia de la Iglesia, ya que cuenta con cardenales de todos los continentes. “Hay cardenales de todos los continentes, de todos los lugares del mundo, de sitios muy pequeños”, afirmó.

Aunque la posibilidad de un Papa sudamericano no está descartada, el padre Patat precisó que “no creo que sea imposible que haya un Papa de Sudamérica, pero es poco probable”. Destacó que hay cardenales sudamericanos, como cuatro argentinos, un chileno, paraguayos y brasileros, lo que abre la posibilidad de que puedan ser elegidos. “Se necesitan dos tercios para ser elegidos. Recién en la votación 33ª o 34ª, luego de haber pasado varios días de votación, es donde comienza a decirse, `bueno, vamos a buscar los dos tercios en los dos más votados´. Esto es cuando ya cuando pasaron varios días y no se pusieron de acuerdo. Así que imposible no es”. Fuente: El Once