“Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, esta aumentando el odio en el mundo”, dijo León XIV a los periodistas. Además, el pontífice ha añadido que hay “que buscar de promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas”.

El Papa clama por la paz en Oriente Medio: “Hay que buscar soluciones sin usar las armas”

Llamamiento a la responsabilidad moral

Estas declaraciones se suman al urgente llamamiento que León XIV ya realizó este domingo, cuando instó a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”. En aquella ocasión, apeló a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis.

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, afirmó el Papa durante el rezo del ángelus.

El pontífice concluyó su mensaje dominical pidiendo que “la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”. Este llamamiento se produce un día después del ataque con el que Estados Unidos e Israel buscan tumbar el régimen iraní, que respondió atacando intereses estadounidenses y de sus aliados en la región. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com