El terremoto en la Premier League que podría enviar a Manchester City y Chelsea al descenso

El castigo histórico al Everton por incumplir el Fair Play Financiero abrió la puerta a una sanción mucho más severa a los Ciudadanos y los Blues por las investigaciones que pesa sobre ellos. Un movimiento sísmico en la Premier League se desató durante las últimas horas con un castigo histórico al Evertonque podría decantar en un empujón rumbo al descenso. Los Toffees, según un tribunal, incumplieron el Fair Play Financiero y fueron penados con la quita de diez puntos, lo que los dejó entre los tres equipos que hoy caerían al Championship. Pero esto parece recién estar empezando…

El diario inglés The Guardian adelantó que tras conocerse esta noticia en el Everton, los síntomas de preocupación se instalaron en Manchester City y Chelsea, para quienes es “posible que se avecine un terremoto de magnitud mucho mayor”. Los Ciudadanos están bajo investigación desde febrero de este año tras ser acusados de cometer más de 100 infracciones, mientras que los Blues quedaron bajo la lupa en los últimos días porque analizan presuntas irregularidades financieras entre 2012 y 2019, bajo el mandato de su antiguo propietario Roman Abramovich. El citado periódico advierte que está en proceso de averiguación si empresas vinculadas al magnate ruso realizaron pagos secretos por millones de libras.

Tras esta sanción al Everton por infringir las normas, la más significativa en toda la historia de la Premier League, distintos especialistas consideran que los castigos al Chelsea y al City podrían ser mucho peores, con un posible descenso como chance latente. “Si eres abogado de estos clubes, después de este veredicto estarás más nervioso. Ya existe un precedente. Y en comparación con Chelsea y Manchester City, es probable que Everton se encuentre en el extremo inferior del espectro en términos de gravedad. Así que creo que el descenso no está descartado”, indicó la abogada deportiva Catherine Forshaw en el diario inglés.

El periodista Martin Lipton afirmó en el periódico británico sensacionalista The Sun que “Manchester City y Chelsea temen el descenso de la Premier League tras la deducción récord de diez puntos del Everton”. Al mismo tiempo, aseguró que los expertos legales coinciden en que ambos equipos “podrían ser expulsados de la máxima categoría”.

Para colmo, los coletazos de un castigo histórico de estas características podría ser un efecto dominó. Por ejemplo, el Daily Mail advirtió que Burnley, Leeds y Leicester planean demandar al Everton por más de 300 millones de dólares ya que se sienten perjudicados porque una sanción durante la temporada pasada hubiese cambiado el rumbo de la lucha por la permanencia. El Everton, actualmente, tiene cuatro puntos al igual que el Burnley y uno menos que el Sheffield United.

El abogado deportivo Nii Anteson evaluó que la determinación que recayó sobre Everton por violar las reglas de ganancias y sostenibilidad de la Premier League tiene algunas luces relevantes para la resolución de temas futuros. “Debido a que la Premier League generalmente no ve lo que sucede en un club, aparte de estos informes financieros que deben presentarse, es importante que los clubes tengan el máximo cuidado al proporcionar esos informes. Entonces, la comisión concluyó que, si bien el Everton no tenía la intención consciente de eludir las reglas, no cumplió con ese deber de buena fe y ese fue uno de los factores agravantes”, detalló con vistas al futuro.

Consciente de efecto dominó que debería generar su sanción en otras entidades que están bajo investigación, los Toffees dejaron una advertencia en el comunicado que emitieron durante las últimas horas: “El club también seguirá con gran interés las decisiones tomadas en cualquier otro caso relacionado con las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad de la Premier League”.

Manchester City está bajo investigación desde febrero de este año (Foto: EFE/PETER POWELL) Manchester City está bajo investigación desde febrero de este año (Foto: EFE/PETER POWELL)

El caso de los Ciudadanos, que tienen a Pep Guardiola al frente del equipo y vienen de ganar la Champions League por primera vez en su historia, se conoció en febrero del 2023. La acusación de cometer más de 100 infracciones comprende el período que va desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18. La regla W.51 de la Premier League cubre los poderes sancionadores disponibles para las comisiones en caso de que se prueben las supuestas infracciones de las reglas de la liga. Estos van desde una amonestación, pasando por la deducción de puntos hasta una recomendación a la liga para expulsar a un club de la competición. La comisión tiene el poder de condicionar tales sanciones a que se tomen acciones definidas dentro de un período de tiempo fijo, y los demandados tienen derecho a apelar.

Lo sucedido genera una enorme preocupación en la vereda celeste de Manchester, que enfrentan muchos más cargos que el Everton y entre ellos figura el no ofrecer “una visión verdadera y justa de la situación financiera del club”, al mismo tiempo que son acusados de no “incluir todos los detalles” de la remuneración de jugadores y entrenadores, no cumplir con las normas justas reglas de juego y no cooperar en la investigación de la Premier League, según el periodista Sean Ingle del The Guardian.

Mientras que el caso de Chelsea salió a la luz durante los últimos días, según reveló el The Guardian. Aseguraron que existen preguntas sobre cómo Abramovich financió el éxito del club después de conocerse la filtración de archivos de los cuales se desprenderían unos pagos secretos que “pueden haber violado las estrictas reglas del fútbol, incluidas aquellas sobre el Fair Play Financiero”, firmaron los dos periodistas que llevaron adelante la investigación.

Entre los implicados aparecerían el agente del futbolista Eden Hazard, un socio del entrenador Antonio Conte, y directivos del club, aunque también habría pagos vinculados a las compras de Willian y Samuel Eto’o. “Los pagos han salido a la luz gracias a una investigación internacional conocida como Chipre Confidencial”, aclararon, al mismo tiempo que afirmaron que la Asociación de Fútbol confirmó que el club está bajo investigación por este tema. Todo está por verse. Fuente; Infobae

