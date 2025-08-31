Elecciones en Corrientes: compiten siete fórmulas para la gobernación

Las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

Desafíos logísticos

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó “suspicacias en la oposición” y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral. Asimismo, hay pronósticos de lluvias, lo cual podría dificultar más la situación en la provincia mesopotámica.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

Para facilitar el ejercicio del voto, el Registro Provincial de las Personas mantendrá sus puertas abiertas de 8 a 17:30 exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados. Se recuerda que el voto no es obligatorio para los jóvenes de entre 16 y 18 años, ni para los mayores de 70. (Con información de El Litoral y la agencia Noticias Argentinas)

