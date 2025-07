Eliminarían retenciones a la exportación de carne, pero no rebajarán las de los granos

Durante la mañana del miércoles, circuló un supuesto cable de la agencia Reuters que anunciaba una “fuerte rebaja de retenciones a carne y granos y un bono especial”. Sin embargo, la información fue desmentida poco después: el cable resultó ser falso.

Desde el entorno del secretario de Agricultura, se desmintió “con énfasis” la posibilidad de ese bono que compensaría el costo de las retenciones, según lo publicado por el diario Clarín. La propuesta, de hecho, fue presentada por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), un think tank del agro, pero fue rechazada por el propio secretario, a pesar de haber sido analizada.

Avances concretos: eliminación de retenciones a novillos

Hasta el momento, la única medida concreta confirmada por el Gobierno consiste en la eliminación total de las retenciones a los novillos. El tributo, que originalmente era del 9%, ya había sido reducido a un 6,75%, y pasaría a cero con el objetivo de estimular las exportaciones de carne.

Según expertos, esta eliminación podría representar un incentivo directo a mejorar el engorde, elevando el peso de faena en unos 100 kilos por animal, lo cual implicaría mayor valor agregado y divisas para la economía.

Desde el punto de vista fiscal, la medida tendría un costo aproximado de US$ 100 millones, cifra relativamente menor en comparación con los US$ 10.000 millones anuales que el Estado recauda por retenciones a los granos. Cabe recordar que las vacas ya no pagan retenciones, y representan cerca del 50% de los US$ 3.000 millones que genera la exportación de carne.

Milei prepara una entrada triunfal

El presidente Milei participará de la inauguración el próximo sábado, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su hermana Karina Milei. Según fuentes cercanas, se espera una entrada triunfal en un auto descapotable por la pista central, en un gesto que busca reforzar la conexión del mandatario con el sector rural.

Durante la previa, el predio de Palermo se transformó en un escenario político de alto perfil, con una notable presencia de funcionarios nacionales. Entre ellos, se destacaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien fue el único aplaudido en el comedor central.

Sturzenegger brindó una charla en el auditorio de la entidad rural donde afirmó: “Si querés impuestos altos, lo votás a Kicillof y listo. Si querés motosierra, un Gobierno que baje impuestos y gestione el gasto público, nos votás a nosotros”, en un encendido discurso con tono claramente electoral.

Subrayó que “la discusión con el campo se ha centrado en las retenciones, pero hay un montón de otras cosas por discutir. Nosotros pensamos que todas las restricciones son malas”, reafirmando la postura liberal del Gobierno respecto del comercio agroindustrial.

Cambios regulatorios y tensiones con la industria

Sturzenegger también defendió la apertura de importaciones de insumos y la eliminación de la brecha cambiaria, con la liberalización del dólar oficial. En particular, reivindicó la posibilidad de importar maquinaria usada, pese a la resistencia del sector.

“La lucha más grande que tuvimos fue con los fabricantes de maquinaria, que no querían saber nada. Tuvimos reuniones en los que nos puteamos y pegamos portazos, pero avanzamos”, recordó, en una frase que generó sorpresa en el auditorio.

Además, hizo referencia a los cambios impulsados en organismos como el SENASA y el INTA, los cuales han generado tensiones con sectores productivos. “En frutas y hortalizas, el Senasa se metía de una manera abrumadora sobre el proceso productivo”, manifestó, dejando entrever futuras reformas. (Con información de Clarín)

