España: Tras la no dimisión de Rubiales, renunció toda la selección femenina

La selección española de fútbol femenina comunicó que no volverá a jugar hasta que renuncie Luís Rubiales. A través de un comunicado firmado por 81 jugadoras y ex jugadoras, el Gobierno acelera la destitución del dirigente.

La selección española de fútbol femenino anunció, mediante un comunicado, que no volverán a formar parte de una convocatoria mientras el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) siga siendo Luís Rubiales debido a que este besó, sin consentimiento, a la futbolista Jennifer Hermoso en los festejos del campeonato mundial.

Tras las palabras del dirigente, quien afirmó que fue un beso consentido y que no dimitirá por el repudiable hecho, la jugadora del Pachuca mexicano, acompañada por la firma de varias compañeras de la “Roja” y del sindicato FutPro, emitieron un comunicado en el que exigieron medidas ejemplares contra el mandatario de la federación y aseguraron que no volverán a jugar con España si Rubiales sigue en su puesto.

Las futbolistas españolas iniciaron el comunicado apoyando a la madrileña: “Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.

“Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores” agregan las campeonas del mundo.

Por último, las jugadoras de España culminaron dando un golpe sobre la mesa en su repudio a Rubiales: “Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”.

Además de Jennifer Hermoso, alrededor de otras 50 futbolistas españolas firmaron el contundente comunicado en el que acompañan a la mediocampista en la desmentida de las palabras del presidente de la RFEF y se muestran inflexibles hasta que no se tomen las medidas necesarias en la federación.

También, por su propia cuenta, la jugadora del Pachuca mexicano emitió un comunicado en sus redes donde aseguró que no hubo consentimiento. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho” expresó, con contundencia, la futbolista. Fuente: NA