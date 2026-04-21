Esta semana habrá dos días sin clases en Entre Ríos

AGMER y AMET, gremios que conforman ese frente, confirmaron que adhieren a la medida de fuerza, por lo tanto ese día no habrá clases en aquellos establecimientos donde los docentes se plieguen al paro.

Por otra parte, el Consejo General de Educación dispuso una Jornada Institucional en Entre Ríos que se llevará a cabo en el marco del calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686, durante el transcurso de esta semana en los establecimientos educativos de toda la provincia.

Cada institución podrá elegir el día de realización dentro de la semana establecida, con previa comunicación a la supervisión correspondiente. Durante esa jornada habrá suspensión de clases para los estudiantes.

La actividad tendrá una duración de cuatro horas reloj y se desarrollará de manera presencial, promoviendo el trabajo colectivo entre los distintos actores institucionales. Fuente: El Once

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