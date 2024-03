Evangelina Anderson rompió el silencio tras los rumores de embarazo

Evangelina Anderson volvió a la Argentina y atraviesa un gran presente personal. En diálogo conla modelo se refirió a esta etapa y aseguró que se encuentra con muchos proyectos: “Estoy muy contenta, con mucho trabajo. Lo postergué muchos años y ahora que volví estoy disfrutándolo a full”.

Más allá del buen momento laboral, la actriz fue consultada sobre los rumores de embarazo que trascendieron durante los últimos días y no dudó en negar que son falsos. “Las primeras notas que hice con ustedes me preguntaban por Wanda y yo pensaba ‘no tienen nada que preguntarme porque yo no tengo muchos problemas’. Yo les decía a los noteros que me inventen algo… Me hicieron caso, porque ahora me inventan algo todos los días”, comentó entre risas.

Después de mencionar que cada vez que juega River en los portales hablan de su supuesta separación o de alguna cuestión personal, agregó: “Entiendo que digan que estoy embarazada, pero, ¿no será mucho que digan que de gemelos?”. “Yo ya dije que mañana me levanto y en Twitter dicen que estoy muerta”, concluyó con ironía. Fuente: El Once