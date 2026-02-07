Fin de semana caluroso

Pronóstico

Para el sábado, el SMN anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 20 grados. La máxima podría trepar hasta los 31 grados. Si bien no se descartaron algunas inestabilidades aisladas, el día se presentaría mayormente estable.

El domingo continuaría el ascenso térmico, con marcas que oscilarían entre los 20 y los 36 grados. El pronóstico indica cielo algo a parcialmente nublado y condiciones propias del verano, con calor intenso y sensación térmica elevada, aunque sin lluvias generalizadas previstas.

Por otra parte, cesó el alerta que regía para Gualeguay y Victoria. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com