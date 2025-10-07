Fin del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en Entre Ríos y en el resto de las provincias

Según el calendario educativo oficial

El ciclo lectivo 2025 concluirá en distintas fechas según la jurisdicción, con cierres entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial. Entre Ríos, finalizará las clases junto a otras 13 provincias. Además, los feriados que restan en el año.

Cuándo terminan las clases en Entre Ríos y el resto de las provincias. El ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha de cierre confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por cada jurisdicción.

La diferencia responde a que cada provincia posee autonomía para organizar su calendario, aunque todas deben garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios fijados por el Consejo Federal de Educación.

Primeras y últimas provincias en cerrar

Las primeras en finalizar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, cuyos alumnos tendrán su último día de clases el viernes 12 de diciembre. En el otro extremo, La Pampa será la única en extender el ciclo hasta el 26 de diciembre.

Los trimestres en Entre Ríos

El año escolar se organizó en diferentes periodos, según las particularidades de los distintos niveles y modalidades. En nivel inicial, el periodo de inicio fue del 24/2 al 31/3. Primer periodo del 1/4 al 4/7 y el segundo, del 21/7 al 28/11.

Para nivel primario y sus modalidades, el primer trimestre fue del 24/2 al 23/5; el segundo del 26/5 al 29/8 y el tercero del 1/9 al 19/12.

Para nivel secundario y sus modalidades, el primer trimestre del 24/2 al 23/5; el segundo del 26/5 al 29/8 y el tercero del 1/9 al 19/12.

Por último, para el nivel superior el primer cuatrimestre fue del 10/3 al 4/7; el segundo del 11/8 al 21/11/25. En tanto, en febrero y marzo de 2026 se desarrollarán las mesas evaluadoras ordinarias.

Feriados que restan en el año

El calendario escolar también contempla los últimos feriados de 2025, que incidirán en la organización del cierre de actividades:

-12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

-21 de noviembre: Feriado puente.

-24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

-8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

-25 de diciembre: Navidad.

La provincia de Buenos Aires y Misiones también figuran entre las que terminarán más tarde, el 22 de diciembre, junto con Salta. En tanto, Santa Cruz lo hará el 18 de diciembre, mientras que la mayoría de las jurisdicciones cerrará el 19 de diciembre, entre ellas, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chaco.

Fechas de fin de clases por provincia

-12 de diciembre: Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

-18 de diciembre: Santa Cruz.

-19 de diciembre: CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

-22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.

-26 de diciembre: La Pampa. Fuente: El Once

